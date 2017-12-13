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«Бьют мимо цели»: Пушков отреагировал на обращение «Меджлиса» к ПАСЕ
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    «Бьют мимо цели»: Пушков отреагировал на обращение «Меджлиса» к ПАСЕ

    20:06  13 Декабря 2017  /обновлено: 20:06  13 Декабря 2017
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    «Бьют мимо цели»: Пушков отреагировал на обращение «Меджлиса» к ПАСЕ

    Москва, 13 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение так называемого «Меджлиса1 крымскотатарского народа»1 к генсеку Совета Европы (СЕ) Турбьерну Ягланду и членам ПАСЕ.

    Ранее представители запрещенной организации призвали не допустить возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

    «Меджлис» призвал СЕ и ПАСЕ не допустить возвращения России в ассамблею. Бьют мимо цели: в ее возвращении нуждается сам Совет Европы, не мы», — иронично отметил Пушков.

    Напомним, директор ФСБ Российской Федерации Александр Бортников заявил о том, что деятельность украинской стороны, направленная на дестабилизацию обстановки в Республике Крым, остается серьезной угрозой.

    «Меджлис крымскотатарского народа» запрещен на территории Российской Федерации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #крым #пушков #пасе #рф
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