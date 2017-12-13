«Бьют мимо цели»: Пушков отреагировал на обращение «Меджлиса» к ПАСЕ

Москва, 13 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение так называемого «Меджлиса1 крымскотатарского народа»1 к генсеку Совета Европы (СЕ) Турбьерну Ягланду и членам ПАСЕ.

Ранее представители запрещенной организации призвали не допустить возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

«Меджлис» призвал СЕ и ПАСЕ не допустить возвращения России в ассамблею. Бьют мимо цели: в ее возвращении нуждается сам Совет Европы, не мы», — иронично отметил Пушков.

"Меджлис" призвал СЕ и ПАСЕ не допустить возвращения России в Ассамблею. Бьют мимо цели: в ее возвращении нуждается сам Совет Европы, не мы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017

Напомним, директор ФСБ Российской Федерации Александр Бортников заявил о том, что деятельность украинской стороны, направленная на дестабилизацию обстановки в Республике Крым, остается серьезной угрозой.

«Меджлис крымскотатарского народа» запрещен на территории Российской Федерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.