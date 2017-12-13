Непоколебимое упрямство: Порошенко поблагодарил Крым и Донбасс за «веру в Украину»

Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям Крыма и неподконтрольной части Донбасса с загадочным посланием.

«Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше украинское государство», — заявил украинский гарант.

Порошенко поблагодарил крымчан и жителей Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину — РТ на русском https://t.co/SIVeuX1zqc — Валерия Викторова (@lera_valera84) December 10, 2017

Все задумались. О чем это Петр Алексеевич?

@POPOVRTR Порошенко поблагодарил крымчан "за веру в Украину". Можно ли назвать этого человека адекватным?https://t.co/9Tr2Uxz0ez — Сергей Вишневский (@SergeWishnevsky) December 10, 2017

Как известно, всю глубину своей «веры в Украину» крымчане показали после государственного переворота в Киеве. Особенно вдохновились «поездом дружбы», посланным неонацистами из «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация).

Местная самооборона ждала гостей с нетерпением. Но состав прибыл пустым. По всей видимости, «патриоты» вспомнили, как много неотложных дел накопилось у них в Херсоне.

@svdpochta Ну да! Грозились послать "поезд дружбы" но после новостей,что в Севастополе ждут,поезд пришёл пустым)))Драпанули))) — Степан Яковлев (@stepan5678stepa) March 28, 2015

Надо отдать должное Порошенко. В отличие от участников радикальных группировок, будущий президент решился-таки на вояж в Крым. Но заехал ненадолго. Даже чайку не попил.

Навеяло: Благодарные крымчане гонят Порошенко вон из Симферополя 28 февраля 2014 года https://t.co/3GVniEN09V #Крым #Порошенко — Александр В. (@wmk3u) December 11, 2017

На этих кадрах шумная толпа друзей Петра Алексеевича заботливо провожает его к вокзалу. Всем хотелось сказать что-то теплое о «революции достоинства» и «непоколебимой вере в Украину». Но с языка срывалось только «Россия, Россия!» и «Долой из Крыма!». Неудобно вышло…

В марте 2014-го года 97% от общего числа проголосовавших жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Явка на референдум составила более 83%.

16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе Крыма.

Крымчане выбрали Россию! pic.twitter.com/bDQi1tHTPy — Линия времени (@timeline_rus) May 7, 2017

«Непоколебимая вера в Украину», она такая…

3 года назад

16 марта 2014 г. состоялся общекрымский референдум о статусе Крыма. По его итогам Крым вошёл в состав России. Фашизм не прошел. pic.twitter.com/RnKeh8nvmg — Aleksandr Gorin (@APGorin) March 16, 2017

Спустя почти четыре года после возвращения Крыма в Россию Киев продолжает рассматривать полуостров в качестве своей территории. И очень оригинально заботится о «своих» гражданах. Силами все того же «Правого сектора» была организована экономическая блокада региона.

Блокада Крыма: "Правый сектор" и другие радикалы продолжают перекрывать доступы к трем ЛЭП https://t.co/PEZXwfDqbw pic.twitter.com/p0Ng0EbsYl — Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) December 10, 2015

Несколько раз Украина пыталась оставить Крым без электроэнергии.

Чтобы не потерять связь с земляками, Верховная рада установила уголовную ответственность за «неправильные» поездки на «временно оккупированную территорию». Такая поездка сулит лишение свободы на срок до трех лет. При отягчающих обстоятельствах — до пяти лет.

Нельзя не упомянуть о травле русского языка и культуры на Украине. На русском языке запрещен показ фильмов в кинотеатрах, фактически запрещен импорт книжной продукции. Тотальной украинизации подверглось школьное образование. Даже всегда деликатная Венецианская комиссия прямо назвала правовое регулирование в сфере образования дискриминационным по отношению к русскоязычному населению.

Венецианская комиссия в пух и прах разнесла украинский закон «Об образовании»: дискриминация ... https://t.co/fREDkaOz3l — DoKToR GoR (@DoKToRGoR1) December 12, 2017

Выступления российских артистов на Украине возможны только с разрешения СБУ.

Российские артисты смогут выступать на Украине только с разрешения СБУ https://t.co/kH5AWGFXIU pic.twitter.com/xcErOQ46Sy — Радио Вести FM (@vesti_fm) November 7, 2017

Впрочем, даже если юридические формальности улажены, нет никаких гарантий, что выступить действительно удастся.

В Одессе сорвали концерт Светланы Лободы: Нон-стоп с места событий https://t.co/OssYhUvYQG — Alexander (@koalmi50) August 16, 2017

Радикалы бесчинствуют, правоохранители бездействуют.

Украинские политики регулярно озвучивают «креативные» идеи ограничить или вовсе лишить прав русскоязычное население страны.

Нацистка Фарион призвала "максимально нейтрализовать" русскоязычных жителей Украины https://t.co/VG8kIf4R3R pic.twitter.com/UEEwB8ysAH — Новости Новороссии (@novorossianews) December 7, 2017

Возможно ли в здравом уме «непоколебимо верить» в такое государство? Едва ли.

По отношению к жителям Донбасса слова Порошенко выглядят откровенным издевательством. Развязанный Киевом конфликт в Донбассе унес тысячи жизней.

В ООН назвали новые цифры погибших на Донбассе https://t.co/wgpNUco3WK #новости — СТРАНА.ua (@stranaua) December 12, 2017

Несмотря на призывы международных институций, Киев прекратил выплату пенсий и социальных выплат жителям неподконтрольных территорий.

Представитель ЕС призвал украинские власти вернуть выплаты жителям Донбасса



Евросоюз призвал украинские власти возобновить социальные выплаты жителям Донбасса. Об этом заявил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли, сообщает ТАСС. Мингарелли https://t.co/QelN0RIVsN — ПолитВести (@PolitVesti) December 5, 2017

Торговая блокада региона стала еще одним шагом, отнюдь не способствующим примирению конфликтующих сторон.

Торговая блокада Донбасса обойдется в $1,8 миллиарда - НБУ

Нацбанк оценил негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями Донбасса. https://t.co/lYjUVnl4sS pic.twitter.com/HXrhzpbkdA — Контракти.UA (@kontraktyua) December 11, 2017

Депутат государственного совета Крыма Владислав Ганжара назвал слова Порошенко «больными фантазиями». Не очень дипломатично, но поспорить трудно.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко, который поблагодарил крымчан и жителей Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину. pic.twitter.com/APSZNjft7X — Анюта Шкановская (@An_Shcan) December 10, 2017

На просторах Интернета заявление Петра Алексеевича стало поводом для очередной волны насмешек. Пользователи Сети сошлись во мнении, что президент не был предельно трезв, когда размещал свое послание.

Порошенко надубасился и поблагодарил крымчан и жителей Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину — РТ на русском https://t.co/qfyJg8X0DY — Трифон-3phne™ (@ClownIT) December 10, 2017

«Снова белочка», — грустно вздохнула пользователь под ником «Майорзе».

Снова белочка )))

Президент Украины Порошенко в ходе речи, приуроченной к Международному дню прав человека, поблагодарил жителей Донбасса и Крымского полуострова "за веру в Украину". Он также выразил благодарность "жителям неподконтрольных территорий" за "стойкость". pic.twitter.com/zImlAnlaHs — Майорз ???? (@maiorze) December 11, 2017

Выдвигались и другие конспирологические версии.

В целом «благодарность» от Порошенко произвела в высшей степени нелепое впечатление. Украинского президента одинаково не поняли в Крыму, в Донбассе и на Украине. Петр Алексеевич стал очень одинок в своем видении мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.