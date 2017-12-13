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Украина
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Непоколебимое упрямство: Порошенко поблагодарил Крым и Донбасс за «веру в Украину»
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    Непоколебимое упрямство: Порошенко поблагодарил Крым и Донбасс за «веру в Украину»

    21:17  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:17  13 Декабря 2017
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    Непоколебимое упрямство: Порошенко поблагодарил Крым и Донбасс за «веру в Украину»

    Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям Крыма и неподконтрольной части Донбасса с загадочным посланием.

    «Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше украинское государство», — заявил украинский гарант.

    Все задумались. О чем это Петр Алексеевич?

    Как известно, всю глубину своей «веры в Украину» крымчане показали после государственного переворота в Киеве. Особенно вдохновились «поездом дружбы», посланным неонацистами из «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация).

    Местная самооборона ждала гостей с нетерпением. Но состав прибыл пустым. По всей видимости, «патриоты» вспомнили, как много неотложных дел накопилось у них в Херсоне.

    Надо отдать должное Порошенко. В отличие от участников радикальных группировок, будущий президент решился-таки на вояж в Крым. Но заехал ненадолго. Даже чайку не попил.

    На этих кадрах шумная толпа друзей Петра Алексеевича заботливо провожает его к вокзалу. Всем хотелось сказать что-то теплое о «революции достоинства» и «непоколебимой вере в Украину». Но с языка срывалось только «Россия, Россия!» и «Долой из Крыма!». Неудобно вышло…

    В марте 2014-го года 97% от общего числа проголосовавших жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Явка на референдум составила более 83%.

    «Непоколебимая вера в Украину», она такая…

    Спустя почти четыре года после возвращения Крыма в Россию Киев продолжает рассматривать полуостров в качестве своей территории. И очень оригинально заботится о «своих» гражданах. Силами все того же «Правого сектора» была организована экономическая блокада региона.

    Несколько раз Украина пыталась оставить Крым без электроэнергии.

    Чтобы не потерять связь с земляками, Верховная рада установила уголовную ответственность за «неправильные» поездки на «временно оккупированную территорию». Такая поездка сулит лишение свободы на срок до трех лет. При отягчающих обстоятельствах — до пяти лет.

    Нельзя не упомянуть о травле русского языка и культуры на Украине. На русском языке запрещен показ фильмов в кинотеатрах, фактически запрещен импорт книжной продукции. Тотальной украинизации подверглось школьное образование. Даже всегда деликатная Венецианская комиссия прямо назвала правовое регулирование в сфере образования дискриминационным по отношению к русскоязычному населению.

    Выступления российских артистов на Украине возможны только с разрешения СБУ.

    Впрочем, даже если юридические формальности улажены, нет никаких гарантий, что выступить действительно удастся.

    Радикалы бесчинствуют, правоохранители бездействуют.

    Украинские политики регулярно озвучивают «креативные» идеи ограничить или вовсе лишить прав русскоязычное население страны.

    Возможно ли в здравом уме «непоколебимо верить» в такое государство? Едва ли.

    По отношению к жителям Донбасса слова Порошенко выглядят откровенным издевательством. Развязанный Киевом конфликт в Донбассе унес тысячи жизней.

    Несмотря на призывы международных институций, Киев прекратил выплату пенсий и социальных выплат жителям неподконтрольных территорий.

    Торговая блокада региона стала еще одним шагом, отнюдь не способствующим примирению конфликтующих сторон.

    Депутат государственного совета Крыма Владислав Ганжара назвал слова Порошенко «больными фантазиями». Не очень дипломатично, но поспорить трудно.

    На просторах Интернета заявление Петра Алексеевича стало поводом для очередной волны насмешек. Пользователи Сети сошлись во мнении, что президент не был предельно трезв, когда размещал свое послание.

    «Снова белочка», — грустно вздохнула пользователь под ником «Майорзе».

    Выдвигались и другие конспирологические версии.

    В целом «благодарность» от Порошенко произвела в высшей степени нелепое впечатление. Украинского президента одинаково не поняли в Крыму, в Донбассе и на Украине. Петр Алексеевич стал очень одинок в своем видении мира.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #донбасс #порошенко #крым #вера #благодарность
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