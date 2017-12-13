Порошенко назвал «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы

Киев, 13 декабря. Газопровод «Северный поток-2» является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы, заявил украинский президент Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой.

«Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно «Северного потока — 2»: это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши, но и угроза для энергетической безопасности всей Европы», — цитирует Порошенко украинское издание УНН.

Он также добавил, что российский газопровод является «абсолютно политическим проектом». Порошенко выразил надежду, что Украина и Польша совместно с партнерами из США и Евросоюза смогут добиться эффективности в обеспечении энергетической безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко назвал Харьков «форпостом Европы на северо-востоке». В среду, 13 декабря, Порошенко впервые лично встретился с польским коллегой. В ходе переговоров президенты обсудили политику безопасности и обороны, а также координацию совместных усилий по борьбе с «российской агрессией».