Канада разрешила поставки летального оружия на Украину
Оттава, 13 декабря. Власти Канады сняли ограничения на поставку огнестрельного оружия на Украину. Об этом сообщает официальный журнал правительства Канады.
«Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию дополнен путем добавления следующих стран в алфавитном порядке: Украина. Этот приказ вступает в силу со дня его регистрации», — говорится в сообщении.
Напомним, что поставку вооружения Украине также планируют власти США. Оборонный бюджет страны предполагает предоставление Киеву оборонительного летального оружия, а также выделения 500 млн долларов в качестве финансовой помощи.
Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который позволяет возобновить полномасштабные военные действия в стране без объявления военного положения, что является абсолютным нарушением минских договоренностей, предполагающих политическое урегулирование конфликта.