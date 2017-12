Попытки «поставить Россию на место» привели США к краху — американский профессор

«Сегодня я объясню, почему крах Соединенных Штатов на мировой арене в значительной степени связан с тем, что происходит в России», — пишет американский профессор, специалист по российской истории Гилберт Доктороу (Gilbert Doctorow).

Статья Доктороу «Есть ли будущее у Соединенных Штатов Америки?» (Does the United States Have a Future?) опубликована 12 декабря порталом TruthDig. Федеральное агентство новостей предлагает перевод этой статьи.

Когда я начал подготовку своей книги на эту тему шесть месяцев назад, я не думал, что эта проблема будет оставаться настолько актуальной сегодня. Каждый новый выпуск New York Times или Washington Post предоставляет дополнительные материалы для этого дела, новую пищу для размышлений на эту тему.

Вопрос о будущем США стал особенно актуальным после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

Попытки помешать Трампу, смести его начались немедленно. Открытые и публичные атаки не только на его политику, но и на его личность, интеллектуальные способности и личную жизнь стали нормой в нашей прессе, мы могли наблюдать это каждый день. «Осажденный» президент просто не знал, кому сначала отвечать.

Мы видим хаос в формировании политики Трампа. Администрация Белого дома, подчиненные Трампа противоречат друг другу почти во всех своих заявлениях. Они также противоречат и самому президенту, из-за чего тот пишет многочисленные жалобы в свой Twitter.

Простых граждан, да и многих аналитиков такая ситуация привела в настоящий ужас. Зарубежные эксперты и наблюдатели тоже были удивлены политической обстановкой в США. Действительно, страна, которая, по-видимому, не в состоянии управлять собой, вряд ли является образцовым и всемогущим государством, подходящим для управления остальным миром. А ведь именно роль мирового жандарма США всегда так страстно желали выполнять.

По моему мнению, главной причиной начала краха Соединенных Штатов как доминирующей мировой державы стало принятие Вашингтоном в 2007 году решения, что Россию нужно снова «поставить на место».

Почему Россия? Потому что на тот момент это была единственная сила, способная оспорить глобальную гегемонию США, как на словах, так и на деле.

США приложили все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы снова сломить Россию, поставить ее на то место, которое для нее определил Вашингтон. США мечтали превратить Россию в региональную державу, европейское государство, которое постоянно находится в упадке и одобряет любую политическую линию, исходящую из Вашингтона.

Эти усилия мобилизовали американскую «мягкую» и «жесткую» силу

«Мягкая сила» пытается разжечь цветную революцию в России и убрать Владимира Путина из власти путем финансирования оппозиционных деятелей, введения санкций в отношении экономических секторов в надежде расколоть кремлевскую элиту, отдалить ее от широкого населения и Путина, очернить российского президента.

Параллельно США пытались сдержать Россию «жесткой» силой — своим физическим присутствием на российских границах путем расширения НАТО (начиная с 1996 года), а в последнее время — путем создания военных баз НАТО в Польше и странах Балтии, а также проведения крупномасштабных военных учений вблизи Санкт-Петербурга и других российских городов.

Несколько политиков и генералов Пентагона, которые идентифицировали Россию как самую большую угрозу американской безопасности, совершенно правы. Сегодня, как и в прошлом, во времена холодной войны, Россия — единственная страна на Земле, способная превратить североамериканский континент в пепел за один день.

Несмотря на то, что угроза благосостоянию США со стороны России — это то, что мы видим на главных страницах почти всех наших газет каждое утро, военная угроза (угроза физического уничтожения) — это не то, о чем там пишут. Вместо этого мы читаем о предполагаемом «вмешательстве» России в американские президентские выборы в 2016 году с целью дискредитации Хиллари Клинтон и, таким образом, продвижения политики Дональда Трампа, который якобы отстаивает российские интересы.

Позвольте мне уточнить, что при этом США реально пытались сдерживать и контролировать Россию последние 25 лет.

Для этого США используют свой излюбленный инструмент экономической войны: продажа газа и нефти в Европу. Политику второй администрации Билла Клинтона даже публично называют «Война трубопроводов» или «Новая великая игра».

Еще один инструмент этой экономической войны — санкции, которые США впервые ввели в 2012 году под видом «наказания» за нарушения прав человека в России. Поводом для санкций тогда стал так называемый «Закон Магнитского», и с тех пор санкции только расширяются. США заявляют, что необходимо «наказать» Россию за якобы регулярные нарушения международного права и мирового порядка после холодной войны. В частности, Москве инкриминируют воссоединение Крыма с РФ и якобы «вмешательство» в украинскую гражданскую войну.

Вашингтон делает все возможное, чтобы изолировать Россию и полностью лишить ее друзей и союзников, изгнать Россию из крупных международных организаций, таких как G8. Этими способами США уменьшают шансы России продвигать свои интересы в других странах и оспаривать американскую гегемонию.

Что мы получили в результате от всех этих мер?

Во-первых, политический эффект нашей экономической войны, особенно санкций, сплотил российское население вокруг президента Путина и повысил в России уровень патриотизма. То есть это противоположно тому, что прогнозировали инициаторы этих мер в Госдепартаменте. Все это привело к повышению рейтингов Путина примерно с 65% три года назад до более чем 80% в этом году.

Во-вторых, эти атаки только укрепили самодостаточность российской экономики. Неизбирательный импорт всевозможных потребительских и инвестиционных товаров прекратился. Импортозамещение сегодня является в России главным лозунгом дня, и в целом население страны его поддерживает.

С ростом спроса и в условиях низкой ценовой конкуренции российские производители значительно улучшили качество и разнообразие своей продукции. В ответ на санкции российское сельское хозяйство начало бурно развиваться, привлекая крупные инвестиции. В результате в этом году Россия получила самый большой урожай зерна за последние 100 лет и заменила на мировых рынках поставщиков из США и Европы. Россия в этом году также стала крупнейшим в мире экспортером сахара, опередив Францию. Россия продолжает работать над решениями, которые гарантируют ее экономическую независимость от других стран.

В-третьих, энергетический сектор российской экономики остается таким же сильным, ведь теперь Россия развивает торговлю на азиатских рынках, прежде всего в Китае.

Русские сделали именно то, что пообещал всему миру Владимир Путин: они отреагировали симметрично на все американские атаки и нашли защитные решения, которые к тому же оказались намного дешевле в реализации.

Теперь сближение России и Китая не на шутку беспокоит Вашингтон

Китайцы и россияне стремятся создать новую глобальную инфраструктуру (инициатива «Один пояс, один путь»), которая станет главным инструментом создания нового миропорядка. Говоря о российско-китайском альянсе, я полностью признаю, что такое тесное сближение стало результатом нарастающей американской угрозы.

Провал Соединенных Штатов в Сирии также стал результатом российского вмешательства в конфликт. Благодаря официальному приглашению сирийского президента Башара Асада некоторые зоны Сирии стали настоящими испытательными полигонами для новейших систем российских вооружения. Военная мощь в сочетании с продемонстрированными дипломатическими навыками завоевали для России новое уважение на Ближнем Востоке и в остальном мире.

Нам потребовалось более двух десятилетий, чтобы прийти к нынешней опасной ситуации конфронтации с Россией. Эту проблему невозможно решить одним взмахом волшебной палочки. Но все же выход есть. Необходимо принять Россию такой, какая она есть, и начать мирно с ней сосуществовать, при этом не пытаясь запретить Кремлю отстаивать стратегические национальные интересы России.