Сирия направила танковый кулак на Идлиб: САА стягивает силы в Хаму для борьбы с «Джебхат ан-Нусрой»

«Исламское государство»1 (запрещено в РФ) усилиями Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС потерпело окончательно поражение в Сирии. Теперь правительственные силы САР намерены сконцентрироваться на зачистке провинции Идлиб и окраин соседних Хамы и Алеппо от боевиков другой крупной террористической группировки — «Джебхат Фатх аш-Шам»1, являющейся сирийским филиалом «Аль-Каиды»1 (обе организации запрещены в РФ).

Идлиб по-прежнему более чем на 95% оккупирован боевиками-исламистами. На прошлой неделе благодаря поддержке российской боевой авиации подразделения САА вступили на территорию провинции со стороны Хамы. Сейчас командование армии САР перебрасывает основные силы в этот регион с целью развить преимущество в боях с террористами и продолжить движение по тому пути, который сирийским войскам проложили ВКС РФ.

В преддверии начала полномасштабного наступления на Идлиб военные перебрасывают к линии соприкосновения с «Джебхат ан-Нусрой»1 большое количество бронетехники, в частности БМП-2 и танки Т-72БЗ, а также артиллерийские орудия. Ожидается, что поддержку с воздуха будут оказывать военные самолеты ВВС САР. Ранее сообщалось, что одной из первостепенных целей правительственных сил в этой части республики является стратегическая авиабаза «Абу ад-Духур», находящаяся к востоку от Идлиба.

О том, каковы другие первоочередные задачи данной операций, и о возможном развитии военных действий на этом направлении — в материале Федерального агентства новостей (ФАН). Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин подчеркнул в интервью нашему корреспонденту, что главным плацдармом для наступления на Идлиб являются северная и северо-восточная части провинции Хама.

«В Хаме сейчас идет перегруппировка войск, из восточной Сирии сюда перебрасываются подразделения САА — часть «Тигров» и 5-го корпуса. Они будут задействованы на Аль-Латаминском выступе, то есть в районе городов Мурек и Аль-Латамина. Здесь сирийские военные будут атаковать в направлении Хан Шейхуна», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, другим ключевым плацдармом для кампании против «Хайят Тахрир аш-Шам» является северо-восточная часть Хамы. Здесь при помощи боевой авиации РФ правительственные войска уже успели отбить ряд населенных пунктов, и в том числе ключевой город Рахаджан. В настоящее время бои в этом районе продолжаются.

«На этом направлении сирийская армия уже в течение нескольких месяцев пытается продавливать оборону «Ан-Нусры». И одновременно там же на «Тахрир аш-Шам» наступают вырвавшие из «Акербатского котла» остатки отрядов группировки ИГ1, которые занимают где-то порядка 15-20 поселков в северо-восточной Хаме. «Джебхат ан-Нусра» пытается обвинить сирийскую армию, что она действует в сговоре с ИГИЛ1, но на деле военнослужащим САА попросту выгодно, чтобы одни боевики убивали других. Тогда часть сил исламистов отвлекается от других направлений. Понятное дело, что с ИГ здесь тоже разберутся, когда придет время, но пока что внимание в этом регионе сконцентрировано на «Ан-Нусре», потому что она все еще сохраняет организационную структуру, у нее также есть какая-то военная инфраструктура. Соответственно, первостепенная задача армии САР — полностью очистить от террористов северную и северо-восточную Хаму, а уже затем вести операции в южных и восточных районах провинции Идлиб», — отмечает военный эксперт.

Однако текущих сил, которые сейчас базируются в данном регионе страны, пока не хватает для полноценного выполнения этих боевых задач, подчеркивает наш собеседник. Именно поэтому командование продолжает передислоцировать сюда новые части САА. Кроме того, поддерживать наступление, скорее всего, будут также ключевые союзники правительственных сил.

«Еще требуется определенное время для перегруппировки. Предполагаю, что Россия продолжит помогать ударами авиации по объектам «Ан-Нусры». В планировании самих операций сирийцам также, вероятно, будут помогать наши военные советники. Кроме того, в ближайшее время в боях в Хаме мы, скорее всего, еще увидим и «Хезболлу», — считает Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.