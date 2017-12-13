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Политика
«Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США
Политика
Крым ответил на заявление посла США о принадлежности полуострова
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    Крым ответил на заявление посла США о принадлежности полуострова

    19:25  13 Декабря 2017  /обновлено: 19:25  13 Декабря 2017
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    Крым ответил на заявление посла США о принадлежности полуострова

    Симферополь, 13 декабря. Заместитель председателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский раскритиковал последние высказывания посла Соединенных Штатов Америки в России Джона Хантсмана, которые были посвящены вопросу принадлежности Крымского полуострова.

    Напомним, американский дипломат заявил о том, что он считает Крым частью Украины. Хантсман также указал на то, что восстановление территориальной целостности последней является условием, необходимым для нормализации диалога Между Москвой и Вашингтоном.

    Однако Полонский посоветовал послу выучить географию и историю.

    «Прежде чем отправляться в другую страну, послу неплохо было бы выучить не только географию, но и историю. Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — цитирует слова Полонского РИА Новости.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что тема Крыма больше не будет обсуждаться.

    В 2014 году Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации.

    Автор: Алексей Громов
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    #крым #рф
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