Крым ответил на заявление посла США о принадлежности полуострова

Симферополь, 13 декабря. Заместитель председателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский раскритиковал последние высказывания посла Соединенных Штатов Америки в России Джона Хантсмана, которые были посвящены вопросу принадлежности Крымского полуострова.

Напомним, американский дипломат заявил о том, что он считает Крым частью Украины. Хантсман также указал на то, что восстановление территориальной целостности последней является условием, необходимым для нормализации диалога Между Москвой и Вашингтоном.

Однако Полонский посоветовал послу выучить географию и историю.

«Прежде чем отправляться в другую страну, послу неплохо было бы выучить не только географию, но и историю. Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — цитирует слова Полонского РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что тема Крыма больше не будет обсуждаться.

В 2014 году Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации.