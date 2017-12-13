Шнуров нашел в хите Бузовой «причину расставания России и Запада»

Москва, 13 декабря. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что хит Ольги Бузовой «Мало половин» описывает внешнюю политику России.

Шнуров завел в Telegram собственный канал, который назвал «Тупость, Глупость и Задор». Первую запись он посвятил хиту Бузовой, который назвал главным саундтреком года.

«Мало половин, мало-мало половин, — исследует текст композиции Шнуров. — Мало половин, мало-мало половин»: кроме Запада есть Восток (мужской род), которые делят мир на половины, но их героине песни категорически мало. Особый путь России, метания, неудовлетворенность положением между, все есть в этих строчках».

По его мнению, в песне подчеркивается недостаток внимания. Кроме того, музыкант обнаружил там причину «расставания Запада и Москвы», передает «Ридус».