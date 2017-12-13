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Шнуров нашел в хите Бузовой «причину расставания России и Запада»
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    Шнуров нашел в хите Бузовой «причину расставания России и Запада»

    19:21  13 Декабря 2017  /обновлено: 19:23  13 Декабря 2017
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    Шнуров нашел в хите Бузовой «причину расставания России и Запада»

    Москва, 13 декабря. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что хит Ольги Бузовой «Мало половин» описывает внешнюю политику России.

    Шнуров завел в Telegram собственный канал, который назвал «Тупость, Глупость и Задор». Первую запись он посвятил хиту Бузовой, который назвал главным саундтреком года.

    «Мало половин, мало-мало половин, — исследует текст композиции Шнуров. — Мало половин, мало-мало половин»: кроме Запада есть Восток (мужской род), которые делят мир на половины, но их героине песни категорически мало. Особый путь России, метания, неудовлетворенность положением между, все есть в этих строчках».

    По его мнению, в песне подчеркивается недостаток внимания. Кроме того, музыкант обнаружил там причину «расставания Запада и Москвы», передает «Ридус».

    «Легче, проще, — цитирует Бузову лидер «Ленинграда». — Уже не кажутся, так бесконечны без тебя ночи. Хочешь, мне наплевать, чего ты хочешь, теперь без меня».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #шнуров #запад #бузова #мало половин
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