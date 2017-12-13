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Украину удивил рост населения в Крыму за время «оккупации»
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    Украину удивил рост населения в Крыму за время «оккупации»

    18:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:58  13 Декабря 2017
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    Украину удивил рост населения в Крыму за время «оккупации»

    Киев, 13 декабря. Бывший глава меджлиса1 Мустафа Джемилев, который сегодня занимает пост уполномоченного «по делам крымскотатарского народа» при президенте Украины, удивил своих соотечественников, заявив о росте населения в Крыму.

    По его словам, за последние 3,5 года «российской оккупации» численность населения, проживающего в регионе, выросла на 10%. Джемилев полагает, что за последние годы число жителей полуострова выросло минимум на 500 тыс. человек, максимум — на миллион.

    Украину удивил рост населения в Крыму за время «оккупации»

    Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил о том, что уровень жизни в Крыму заметно вырос с тех пор, как регион вошел в состав России. По его словам, на фоне того, что происходило и происходит на Украине после Майдана, условия жизни в Крыму — королевские. Напомним, что организация «Меджлис крымскотатарского народа»1 признана экстремистской и запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #крым #джемилев #рост #население
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