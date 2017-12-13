Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США
Общество
Сосед по «Дому-2» прокомментировал трагическую смерть звезды проекта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сосед по «Дому-2» прокомментировал трагическую смерть звезды проекта

    19:07  13 Декабря 2017  /обновлено: 19:08  13 Декабря 2017
    536

    Сосед по «Дому-2» прокомментировал трагическую смерть звезды проекта

    Москва, 13 декабря. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков прокомментировал смерть звезды проекта Марии Политовой.

    Напомним, что труп 30-летней девушки обнаружили на дачном участке в Щелковском районе Московской области.

    «Безумно жаль, что так произошло. Мария была интересной, уникальной личностью. Конечно, очень странная девчонка была — с частыми перепадами настроения», — цитирует Меньщикова «Ридус».

    Степан добавил, что никогда не замечал за Политовой суицидальных склонностей. У Марии были сложные отношения с родителями из-за ее «своенравного характера», рассказал Меньщиков.

    Он также признался, что дружил с Политовой во время съемок в проекте. Однако после ее ухода с «Дома-2» они так и не встретились.

    Примерно полгода назад Политова позвонила Меньщикову и сказала, что он был к ней несправедлив и часто обижал.

    Бывший участник реалити-шоу выразил соболезнования родным и близким девушки.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дом-2 #политова #меньщиков
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть