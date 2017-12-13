Сосед по «Дому-2» прокомментировал трагическую смерть звезды проекта

Москва, 13 декабря. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков прокомментировал смерть звезды проекта Марии Политовой.

Напомним, что труп 30-летней девушки обнаружили на дачном участке в Щелковском районе Московской области.

«Безумно жаль, что так произошло. Мария была интересной, уникальной личностью. Конечно, очень странная девчонка была — с частыми перепадами настроения», — цитирует Меньщикова «Ридус».

Степан добавил, что никогда не замечал за Политовой суицидальных склонностей. У Марии были сложные отношения с родителями из-за ее «своенравного характера», рассказал Меньщиков.

Он также признался, что дружил с Политовой во время съемок в проекте. Однако после ее ухода с «Дома-2» они так и не встретились.

Примерно полгода назад Политова позвонила Меньщикову и сказала, что он был к ней несправедлив и часто обижал.

Бывший участник реалити-шоу выразил соболезнования родным и близким девушки.