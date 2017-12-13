Эрдоган: США больше не могут быть посредником между Палестиной и Израилем

Стамбул, 13 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США больше не могут быть посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта. Об этом президент Турции заявил на чрезвычайном саммите стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

По его словам, США потеряли возможность быть посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта после решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

«С этого момента не может быть и речи о том, что предвзятые Соединенные Штаты будут посредником между Израилем и Палестиной, этот период закончился. Нам нужно обсудить, кто станет посредником с этого момента. Это нужно решать и в ООН», — сказал Эрдоган.

На саммите также присутствовал председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Глава Палестины пообещал разорвать все соглашения с Израилем если ситуация вокруг статуса Иерусалима не изменится.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля в одностороннем порядке. Заявление Трампа вызвало негативную реакцию со стороны ближневосточных стран. В вопросе о статусе Иерусалима на стороне Палестины выступают практически все арабские страны, в которых проживают как сунниты, так и шииты.