Порошенко пошел на уступки Польше по вопросу Бандеры

Киев, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко пошел на уступки Польше по острому вопросу героизации Степана Бандеры.

Так, он предложил поручить украинско-польской комиссии по изучению исторических вопросов задачу по оценке статуса печально известного теоретика украинского национализма Степана Бандеры. Об этом глава Украины заявил по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, в рамках которых обсуждалась данная тема.

«Передать (комиссии — прим. ФАН) исторические вопросы, включая фигуру известного украинского деятеля Степана Бандеры. Человек, который сделал огромный вклад в национально-освободительное движение», — подчеркнул глава государства по итогам переговоров.

При этом Порошенко продолжает настаивать на том, что Бандера «внес вклад» в национально-освободительное движение на Украине. По словам Петра Порошенко, комиссия должна начать функционировать в ближайшее время.

Однако заявление Порошенко на Украине восприняли как «уступку» Польше.

Напомним, лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский раскритиковал Киев за попытки построить историю «на крови поляков, которых перерезали убийцы из УПА1 (организация запрещена в РФ)». А в МИД Польши ранее предостерегали Киев словами: «С Бандерой в Европу вы не войдете».

1 Организация запрещена на территории РФ.