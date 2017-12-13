Газ из США для Европы обойдется в два раза дороже российского — эксперт

Москва, 13 декабря. Газ из США для стран Европы будет стоит в два раза дороже, чем российские энергоресурсы, поэтому Брюсселю нужно развивать инфраструктуру поставок топлива из России, а не саботировать их под давлением Вашингтона. Такое мнение выразил доцент кафедры теории и практики таможенного дела МФЮА Александр Арский.

Авария на газовом хабе в Австрии обозначила явные энергетические проблемы ЕС. Однако политическая коньюктура может победить над экономическими доводами, считает эксперт Александр Арьев. Он отметил, что газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток-2» могут решить вопрос энергобезопасности ЕС путем прямых поставок потребителям.

«Поставки по трубным магистралям самые эффективные и по критериям логистики более дешевы и по критериям изменения агрегатного состояния товара «газ — сжиженный газ — газ», — пояснил эксперт.

Арский подчеркнул, что «Северный поток» уже доказал свою эффективность, а реализация «Южного потока» была заморожена под давлением Вашингтона. Именно такую же схему пытаются провернуть лоббисты американских интересов в отношении второй ветки «Северного потока».

«Северный поток-2» — саботируется всеми возможными способами и средствами со стороны европейских лоббистов сжиженного газа из США», — сказал Арский в интервью Infox.

Эксперт резюмировал, что европейский истеблишмент должен оказывать поддержку строительству газопровода, а не реагировать на заявления США, поскольку американский газ будет стоит в два раза дороже. Напомним, что ранее спецпосланник Госдепа США Сью Саарньо сказала, что существует опасность «зависимости» от РФ в случае поставок газа из одного источника.