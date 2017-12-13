Сирия сегодня: оставшийся в САР российский контингент продолжит службу на базах в Хмеймиме и Тартусе

Сирия, 13 декабря. Сирийская армия добивается новых успехов против боевиков на юге Алеппо; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оставшиеся в Сирии российские военные продолжат нести службу на базах в Тартусе и Хмеймиме; ведущий командир ССА нейтрализован в результате подрыва на мине в Даръа. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Кремль заявил о продолжении работы российских военных на базах в Тартусе и Хмеймиме

Часть российского контингента все еще остается на территории Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, российский контингент не будет полностью выведен из Сирийской Арабской Республики (САР), как это и было заявлено ранее. Военные базы в Хмеймиме и в Тартусе продолжают свою работу.

Песков напомнил сделанное ранее Владимиром Путиным заявление, в котом президент подчеркнул, что не все российские военные отбудут в Россию на места постоянной дислокации. Решение Путина связано с тем, что в Сирии на сегодняшний день не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций.

Песков также прокомментировал заявления Соединенных Штатов о том, что разгром боевиков — не заслуга России: «Поражение — сирота, а у победы много отцов».

САА атаковала боевиков на юге Алеппо

В южной части провинции Алеппо возобновились сражения с боевиками, связанными с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), когда военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продвинулись вглубь района, контролируемого экстремистскими группировками, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Как сообщает военный источник, правительственные силы сумели восстановить полный контроль над стратегическим районом Сириатель и селением Расм аль-Кабара, которые расположены на юго-западном фланге города Ханассер.

Ожесточенные бои с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) позволили военным армии Башара Асада быстро освободить эти позиции от террористов.

Между тем сирийская армия продолжает атаковать позиции экстремистов в городах Расм Сайяла и Рамле из тяжелой артиллерии. Также военные ведут ракетные обстрелы позиций «Тахрир аш-Шам» перед предполагаемым наземным вторжением.

Недавнее продвижение было сделано после того, как в битву включились подкрепления из сирийских морских пехотинцев, а также 5-го штурового корпуса.

Ведущий командир ССА нейтрализован в Даръа

Ведущий командир боевиков в удерживаемых экстремистами районах сирийской провинции Даръа был нейтрализован сегодня в результате разрыва придорожной бомбы, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Фракция, ответственная за теракт, на данный момент неизвестна. Ликвидированный лидера боевиков был опознан как Махер Аль-Масри (по прозвищу Абу Хузейфа Аль-Шам).

Махер аль-Марси отделился в качестве высшего командира бригады «Аль-Мотавакеллуна» Сирийской свободной армии (ССА). Подразделение входит в состав армии «Джейш Аль-Ярмук» (крупнейшей группировки ССА на юге Сирии).

Бригада «Аль-Мотавакеллун», как отмечается, играла ведущую роль во многих боях повстанцев против сирийских вооруженных сил в городе Даръа на протяжении многих лет.

Кроме того, боевики когда-то были очень хорошо известны своими нападениями на армейские конвои посредством применения придорожных бомб. Убийство Махера аль-Марси является частью продолжающейся саги взрывов бомб на обочине дороги, совершаемых во всех оккупированных боевиками районах провинции Даръа против лидеров вооруженных группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.