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Технологии
И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ
Технологии
И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ
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    И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ

    18:47  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:50  13 Декабря 2017
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    В Москве проходит международная выставка-форум «ЭКОТЕХ». Главная конгрессная площадка в России и СНГ, на которой российские и зарубежные эксперты обсуждают вопросы «зеленой» экономики и сохранения природы, развернулась в выставочном центре «Крокус Экспо».

    В год экологии масштабная экспозиция на площади в 12000 квадратных метров собрала самые передовые технологические решения в сфере защиты окружающей среды. Группа компаний «РТ-Инвест» представляет модель комплексной системы обращения с отходами, которая предлагает современный, уникальный подход к транспортировке и переработке мусора. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

    Мусорные контейнеры, представленные на выставке «ЭКОТЕХ», оборудованы специальными датчиками, которые в режиме реального времени передают информацию об уровне их заполненности в систему контроля, сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов. Она, в свою очередь, автоматически вызывает мусоровоз. Подобную схему последние пять лет применяют самые передовые компании за рубежом. А теперь в ближайшие два года она заработает в пилотных регионах Москвы, Московской области и Республике Татарстан.

    В чем плюсы данной технологии? Контейнерные баки будут оставаться чистыми, жильцы смогут лучше контролировать работу управляющих компаний, а перевозчикам больше не удастся выбросить мусор в овраг или на несанкционированную свалку. В эко-проекте будущего тотальный контроль за перевозкой отходов обеспечит технология ГЛОНАСС и действующая инфраструктура госсистемы «Платон». Что касается инноваций в переработке, то к 2022 году в России появятся пять экологически безопасных мусоросжигающих заводов: четыре в Московской области и один в Казани.

    И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ

    Игорь Тимофеев, генеральный директор ООО «Альтернативная генерирующая компания», в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ рассказал:

    – На сегодняшний день у нас процент захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах составляет порядка 85-90 %. За счет реализации этого масштабного проекта мы планируем снизить этот процент до уровня в 60 %. В московском регионе образуется, насколько я знаю, порядка 11 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Четыре завода смогут обеспечить утилизацию 2 миллионов 800 тысяч тонн.

    И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ

    Такие предприятия будут работать в России по швейцарским технологиям, но их сердце – котельную установку – уже сегодня разрабатывают инженеры госкорпорации «Росатом». Современная система газоочистки позволит превращать продукты горения в безвредный пар и откроет новые перспективы развития отечественной промышленности. За год один такой завод способен переработать до 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов и получить из них 70 мегаватт электрической мощности. А это позволит обеспечить светом несколько крупных микрорайонов. 

    Андрей Шипелов, генеральный директор Группы компаний «РТ-Инвест», озвучил долгосрочные задачи, над которыми приходится работать ему и его сотрудникам:

    И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ

    – Мы считаем своей миссией, своей целью вообще избавиться от полигонного захоронения в будущем, и наш пилотный проект уже позволяет в городе Казани на момент строительства завода перестать захоранивать под землю – ни одного килограмма не будет захоронено. А в Московской области на 30 % мы сократим полигонное захоронение.

    В западных странах на внедрение подобной технологии ушло почти два десятка лет. России для того, чтобы, как в Швейцарии, выйти на нулевой уровень захоронения твердых коммунальных отходов, понадобится не меньше. По словам экспертов, всё будет зависеть от количества построенных заводов, которых в одной только Московской области должно быть не меньше 30-ти. В ближайшие годы региональные власти намерены совершенствовать систему раздельного сбора мусора и вести разъяснительную работу с населением.

    И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ

    Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области, также прокомментировал ФАН-ТВ эту острую для всех крупных российских городов тему:

    –  Эти мифы нужно развеивать, что полигоны нужно закрывать, но ничего открывать нельзя, и что раздельный сбор отходов – вот так вот раз! – один щелчок: его ввел – и так все просто, и мы все начали разделять… Те, кто не разделяет особо опасные отходы, а именно физлица, граждане, и реально бросают все это в ведро, выкидывают это в контейнер, а не разделяют отдельно, – если будет экобокс, а они в любом случае, к концу года следующему появятся, это тоже должна быть ответственность, да. Ну и, конечно, стимул – это тариф. То есть, тариф должен быть значительно ниже там, где граждане разделяют отходы.

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #москва
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