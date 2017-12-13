Следователи обыскали квартиру гражданской жены Захарченко

Москва, 13 декабря. Сотрудники СК РФ провели обыск в квартире подруги полковника Дмитрия Захарченко Марины Семыниной, сообщил ее адвокат Александр Карабанов.

По его словам, люди в масках взломали дверь в квартиру Семыниной, не дожидаясь приезда адвоката. Они «напугали ребенка, изъяли личные вещи, среди которых была цепочка с крестиком», добавил Карабанов.

Адвокат назвал действия правоохранителей незаконными и заявил о намерении подать жалобу в суд, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что следователи арестовали еще 58 млн рублей на счете «третьего лица» в банке по делу полковника Дмитрия Захарченко. По версии следствия, именно Семынина передала эти деньги своей подруге, которая отправила их на арестованный счет. В СК РФ уверены, что деньги на самом деле принадлежат Захарченко, который получил их «преступным путем».