Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ
Происшествия
Следователи обыскали квартиру гражданской жены Захарченко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Следователи обыскали квартиру гражданской жены Захарченко

    18:50  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:50  13 Декабря 2017
    48

    Следователи обыскали квартиру гражданской жены Захарченко

    Москва, 13 декабря. Сотрудники СК РФ провели обыск в квартире подруги полковника Дмитрия Захарченко Марины Семыниной, сообщил ее адвокат Александр Карабанов.

    По его словам, люди в масках взломали дверь в квартиру Семыниной, не дожидаясь приезда адвоката. Они «напугали ребенка, изъяли личные вещи, среди которых была цепочка с крестиком», добавил Карабанов.

    Адвокат назвал действия правоохранителей незаконными и заявил о намерении подать жалобу в суд, передает агентство РИА Новости.

    Напомним, что следователи арестовали еще 58 млн рублей на счете «третьего лица» в банке по делу полковника Дмитрия Захарченко. По версии следствия, именно Семынина передала эти деньги своей подруге, которая отправила их на арестованный счет. В СК РФ уверены, что деньги на самом деле принадлежат Захарченко, который получил их «преступным путем».

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #захарченко #ск рф #обыск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть