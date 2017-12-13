Американский газ обойдется Европе в два раза дороже российского — эксперт

Москва, 13 декабря. Авария на газовом хабе в Австрии показала, что Европе следует активнее содействовать поставкам российского топлива вместо того, чтобы их саботировать, заявил доцент кафедры теории и практики таможенного дела МФЮА Александр Арский.

По его словам, на сегодняшний день многие европейские политики пытаются заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2», предпочитая американский газ российскому, хотя это не оправдано с экономической точки зрения.

Поставки газа по трубопроводу гораздо удобнее и дешевле. Чтобы построить инфраструктуру для больших газа, поставляемого по морю, необходимы огромные инвестиции и время. Минимум три-четыре года уйдет на строительство объектов для распределения, хранения и приемки сжиженного газа в портах, что вдвое увеличит стоимость «голубого топлива» для конечных потребителей.

«В случае реализации «Южного потока» Европа не испытывала бы такие трудности вызванные аварией в Австрии. Европейскому истеблишменту нужно содействовать строительству, а не саботировать его» — рассказал Арский изданию Infox.

Ранее сообщалось о приостановке поставок газа на юг Австрии из-за взрыва на газораспределительной станции в Баумгартене.