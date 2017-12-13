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Потратили 73 пенса: Facebook рассказал о «влиянии» России на Brexit
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    Потратили 73 пенса: Facebook рассказал о «влиянии» России на Brexit

    18:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:58  13 Декабря 2017
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    Потратили 73 пенса: Facebook рассказал о «влиянии» России на Brexit

    Лондон, 13 декабря. Социальная сеть Facebook прокомментировала так называемое «влияние» России на результат референдума по выходу Великобритании из Евросоюза.

    В популярной соцсети ответили на запрос комиссии по регулированию и обеспечению соблюдения правил финансирования политических кампаний в Соединенном Королевстве, которая расследует так называемое «вмешательство» России в результаты референдума по выходу Великобритании из ЕС. 

    По подсчетам Facebook, за весь период кампании по Brexit с российской стороны были опубликованы всего три рекламных ролика. Кроме того, они были посвящены не референдуму, а теме иммиграции. Их общая стоимость составила 73 пенса.

    «Мы определили, что эти счета, связанные с IRA, потратили небольшую сумму (0,97 доллара США) на рекламные объявления, которые были предоставлены британской аудитории за это время», — констатировали представители социальной сети.

    Потратили 73 пенса: Facebook рассказал о «влиянии» России на Brexit

    Отмечается, сумма просмотров этих роликов не превысила 200 раз.

    Россия неоднократно опровергала все обвинения о «вмешательстве» со своей стороны. Однако ряд западных политиков продолжают выступать с подобными заявлениями, не подкрепляя их доказательствами.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #brexit #facebook #референдум #вмешательство
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