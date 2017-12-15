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Особый режим на кладбищах: Минстрой хочет запретить захоронения в могилы родственников
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    Особый режим на кладбищах: Минстрой хочет запретить захоронения в могилы родственников

    9:30  15 Декабря 2017
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    Особый режим на кладбищах: Минстрой хочет запретить захоронения в могилы родственников

    Министерство строительства и ЖКХ РФ предлагает ввести «специальный режим на кладбищах», запретив захоронения в могилы родственников. С подготовленными Минстроем поправками в ФЗ «О похоронном деле» ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.

    Минстрой вводит понятие, которое может быть применено к любому российскому кладбищу — «кладбище специального режима использования». В подобных местах будут запрещены захоронения в уже имеющиеся могилы родственников, но разрешены только погребения за плату в «семейные (родовые) места захоронения» или лицам, имеющим определенные заслуги.

    «Гражданам Россииской Федерации могут предоставляться на платной основе участки на кладбищах для создания семейных (родовых) мест захоронений», — говорится в документе.

    Особый режим на кладбищах: Минстрой хочет запретить захоронения в могилы родственников

    Игнорирование поручений

    Так, летом 2017 года по поручению президента России Владимира Путина Минстрой должен был проработать вопрос о предоставлении участков для погребения умерших на платной основе, в том числе для создания родовых захоронений только на специально созданных коммерческих кладбищах. По словам эксперта комиссии по похоронному делу Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Антона Авдеева, разработчик ранее был всецело и полностью ознакомлен с тестом поручении Путина.

    «При разработке последней версии законопроекта были проигнорированы некоторые поручения президента в части создания семейных (родовых) захоронении только на специально созданных коммерческих кладбищах. Мною по поручению комиссии по профессиональным квалификациям были подготовлены таблицы некоторых противоречий проекта Минстроя  поручениям президента и протоколу заседания у зампреда Дмитрия Козака», — говорит эксперт.

     Особый режим на кладбищах: Минстрой хочет запретить захоронения в могилы родственников

    По его словам, текст законопроекта не только игнорирует поручение президента, но и усиливает нормативную базу вразрез с поручением и протоколом.

    «Минстрой вводит термин «кладбище специального режима», на котором разрешены семейные (родовые) захоронения за плату, но запрещены захоронения в уже имеющиеся старые могилы родственников. А статья 35 гласит, что создание семейных (родовых) захоронений за плату не ограничивается только вновь созданными коммерческими кладбищами, а допустимо на любых кладбищах, включая уже имеющиеся государственные, муниципальные, вероисповедальные, этнические, воинские, военные мемориальные, историко-мемориальные», — комментирует эксперт.

    Автор: Анжелина Григорян
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #жкх #минстрой #кладбище
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