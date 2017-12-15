 Особый режим на кладбищах: Минстрой хочет запретить захоронения в могилы родственников

Министерство строительства и ЖКХ РФ предлагает ввести «специальный режим на кладбищах», запретив захоронения в могилы родственников. С подготовленными Минстроем поправками в ФЗ «О похоронном деле» ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.

Минстрой вводит понятие, которое может быть применено к любому российскому кладбищу — «кладбище специального режима использования». В подобных местах будут запрещены захоронения в уже имеющиеся могилы родственников, но разрешены только погребения за плату в «семейные (родовые) места захоронения» или лицам, имеющим определенные заслуги.

«Гражданам Россииской Федерации могут предоставляться на платной основе участки на кладбищах для создания семейных (родовых) мест захоронений», — говорится в документе.

Игнорирование поручений

Так, летом 2017 года по поручению президента России Владимира Путина Минстрой должен был проработать вопрос о предоставлении участков для погребения умерших на платной основе, в том числе для создания родовых захоронений только на специально созданных коммерческих кладбищах. По словам эксперта комиссии по похоронному делу Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Антона Авдеева, разработчик ранее был всецело и полностью ознакомлен с тестом поручении Путина.

«При разработке последней версии законопроекта были проигнорированы некоторые поручения президента в части создания семейных (родовых) захоронении только на специально созданных коммерческих кладбищах. Мною по поручению комиссии по профессиональным квалификациям были подготовлены таблицы некоторых противоречий проекта Минстроя поручениям президента и протоколу заседания у зампреда Дмитрия Козака», — говорит эксперт.

По его словам, текст законопроекта не только игнорирует поручение президента, но и усиливает нормативную базу вразрез с поручением и протоколом.