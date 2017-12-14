«Джебхат ан-Нусра» за сутки шесть раз нарушила режим перемирия в Сирии

Москва, 14 декабря. Наблюдатели в Сирии сообщили о нарушениях режима прекращения огня в трех провинциях.

По данным военного ведомства России за минувшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинции Латакия (1) и Алеппо (4). Турция заявила об одном случае стрельбы в провинции Даръа. Мониторинговые группы считают, что ситуация в сирийских зонах деэскалации остается стабильной.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что режим прекращения огня нарушался боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Это формирование претендует на лидирующее положение среди джихадистов после поражения «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.