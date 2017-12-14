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«Джебхат ан-Нусра» за сутки шесть раз нарушила режим перемирия в Сирии
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    «Джебхат ан-Нусра» за сутки шесть раз нарушила режим перемирия в Сирии

    10:19  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:20  14 Декабря 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» за сутки шесть раз нарушила режим перемирия в Сирии

    Москва, 14 декабря. Наблюдатели в Сирии сообщили о нарушениях режима прекращения огня в трех провинциях.

    По данным военного ведомства России за минувшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинции Латакия (1) и Алеппо (4). Турция заявила об одном случае стрельбы в провинции Даръа. Мониторинговые группы считают, что ситуация в сирийских зонах деэскалации остается стабильной.

    Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что режим прекращения огня нарушался боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Это формирование претендует на лидирующее положение среди джихадистов после поражения «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация).

    «Джебхат ан-Нусра» за сутки шесть раз нарушила режим перемирия в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #перемирие #джебхат ан-нусра
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