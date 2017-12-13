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Украина
Порошенко показал президенту Польши «форпост Европы на северо-востоке»
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    Порошенко показал президенту Польши «форпост Европы на северо-востоке»

    18:31  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:31  13 Декабря 2017
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    Порошенко показал президенту Польши «форпост Европы на северо-востоке»

    Харьков, 13 декабря. Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда встретились в среду в Харькове.

    Накануне на своей странице в Twitter украинский лидер написал, что на встрече с Дудой будут обсуждаться темы безопасности и обороны, а также координация совместных усилий по борьбе с «российской агрессией».

    После переговоров президенты возложили венки к Мемориалу жертвам тоталитаризма в Харькове.

    «Только завершились переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Символично, что наша встреча впервые проходит в Харькове, который является форпостом Европы на северо-востоке», — написал украинский лидер в соцсетях.

    Порошенко добавил, что Дуда заявил о готовности поддержать все реформы, проводимые на Украине. Он также высказался в поддержку санкций против России.

    Отметим, что до этой встречи Порошенко и Дуда общались только по телефону.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина #порошенко #дуда
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