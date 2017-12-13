Порошенко показал президенту Польши «форпост Европы на северо-востоке»

Харьков, 13 декабря. Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда встретились в среду в Харькове.

Накануне на своей странице в Twitter украинский лидер написал, что на встрече с Дудой будут обсуждаться темы безопасности и обороны, а также координация совместных усилий по борьбе с «российской агрессией».

После переговоров президенты возложили венки к Мемориалу жертвам тоталитаризма в Харькове.

«Только завершились переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Символично, что наша встреча впервые проходит в Харькове, который является форпостом Европы на северо-востоке», — написал украинский лидер в соцсетях.

Порошенко добавил, что Дуда заявил о готовности поддержать все реформы, проводимые на Украине. Он также высказался в поддержку санкций против России.

Разом з Анджеєм Дудою вшанували пам'ять жертв тоталітарного режиму pic.twitter.com/zyT6qQyfNc — Петро Порошенко (@poroshenko) December 13, 2017

Отметим, что до этой встречи Порошенко и Дуда общались только по телефону.