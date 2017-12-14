Сирия: жители Дейр-эз-Зора возвращаются в свои дома по переправе через Евфрат

Дейр-эз-Зор, 14 декабря. В деревне Шмития, что в западном пригороде Дейр-эз-Зора, открыли водную переправу через Евфрат, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Переправа была создана, чтобы облегчить возвращение людей в свои дома. Старенькие паромы перевозят с восточного берега реки Евфрат не только автомобили, но и домашний скот. На уникальных кадрах, сделанных корреспондентом ФАН, видно, как один за другим паромы переправляют через водную гладь местное население.

Первым к противоположному берегу пришвартовался паром с грузовиком. Отдельно переправлялись овцы, которые резво разбегались после высадки на берег. Женщины вместе с коровами и телятами также разбрелись после того, как были доставлены на землю. В каждом грузовике или автомобиле люди везут все свое имущество, которое было возможно уместить в транспортном средстве.

Если посмотреть вдаль, на другой берег Евфрата, можно увидеть многокилометровую очередь из машин и людей, желающих попасть домой.

Напомним, 3 ноября текущего года военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) подтвердили полное освобождение города Дейр-эз-Зор. 6 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном разгроме боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) на обоих берегах реки Евфрат в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.