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Общество
Дана Борисова рассказала о своем состоянии после госпитализации
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    Дана Борисова рассказала о своем состоянии после госпитализации

    18:42  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:42  13 Декабря 2017
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    Дана Борисова рассказала о своем состоянии после госпитализации

    Москва, 13 декабря. Телеведущая Дана Борисова назвала небылицами сообщения СМИ о том, что она якобы пыталась свести счеты с жизнью. Звезда призналась, что у нее порвана диафргама и общее физическое состояние тяжелое. 

    Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что «была сильно удивлена» небылицами, в которых она якобы пыталась свести счеты с жизнью. Ранее ее госпитализировали в тяжелом состоянии. 

    «Возникли же они из-за непорядочности врачей скорой помощи. Во время моего нахождения в центре реабилитации в Таиланде я простудилась. Вероятно, смена климата и стресс дали о себе знать», — прокомментировала Борисова, ее слова приводят «Дни.ру»

    По словам ведущей, она страдает от психосоматического тонзиллита, который переходит в стадию обострения при стрессе. У нее пропал голос, появился сильный кашель, из-за которого «порвана диафрагма». Борисова добавила, что ей вызвали скорую, но прибывшие медики поспешили промыть желудок, а затем «раструбили» СМИ ложную новость. 

    Дана Борисова рассказала о своем состоянии после госпитализации

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сми #борисова
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