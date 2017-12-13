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Что нужно знать о большой пресс-конференции Владимира Путина
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    Что нужно знать о большой пресс-конференции Владимира Путина

    18:39  13 Декабря 2017
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина: 14 фактов, которые нужно знать

    Четырнадцать главных фактов о большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет в декабре 1017 года.

    1. Когда состоится пресс-конференция Владимира Путина?

    Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в четверг, 14 декабря 2017 года.

    2. Во сколько начало пресс-конференции Путина?

    Начало пресс-конференции в 12.00 по московскому времени.

    3. Где смотреть?

    Мероприятие покажут в прямом эфире Первый канал, а также телеканалы «Россия-1» и «Россия-24».

    4. Как быть, если нет телевизора?

    Пресс-конференцию Владимира Путина можно будет «поймать» по радиоприемнику — она будет транслироваться радиостанциями «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

    Начало пресс-конференции в 12.00 по московскому времени

    5. Можно ли смотреть и слушать пресс-конференцию Путина в Интернете?

    Конечно, да. Все вышеперечисленные ресурсы будут транслировать пресс-конференцию президента на своих страницах в Интернете.

    6. Как быть, если нужна помощь сурдопереводчика?

    Пресс-конференцию в прямом эфире с сурдопереводом покажет «Общественное телевидение России» (ОТР), эта версия будет также доступна на сайте ОТР в Интернете.

    7. Можно ли быстро узнать, что происходит на пресс-конференции?

    Да, следить за выступлением президента можно будет по Twitter-трансляциям и текстовым трансляциям, которые будут вести ведущие российские и некоторые зарубежные СМИ. Текстовую онлайн-трансляция будет вести также Федеральное агентство новостей (ФАН).

    8. Кто сможет задать вопрос Владимиру Путину?

    Такая возможность будет предоставлена российским и иностранным журналистам, которые заблаговременно аккредитовались на мероприятие.

    Текстовую онлайн-трансляция будет вести также Федеральное агентство новостей (ФАН)

    9. Можно ли еще успеть получить аккредитацию?

    Нет, это невозможно, списки уже сформированы.

    10. Сколько журналистов аккредитовано на пресс-конференцию?

    В этом году на пресс-конференцию Путина попадет рекордное по сравнению с предыдущими годами число журналистов — 1640 человек. (Владимир Путин общается с прессой в этом формате с 2001 года). Большинство аккредитованных журналистов — представители российских региональных СМИ

    11. Сколько времени продлится большая пресс-конференция?

    Как показывает опыт предыдущих лет, президент РФ обычно общается с журналистами от 3,5 до 4,5 часов.

    12. На сколько вопросов успеет ответить президент?

    Судя по данным предыдущего года, когда на пресс-конференцию Путина было аккредитовано около 1,5 тысяч человек, вероятно, президент успеет выслушать около 50 журналистов и ответить более чем на 60 вопросов.

    Президент РФ обычно общается с журналистами от 3,5 до 4,5 часов

    13. Какие темы будут обсуждаться на пресс-конференции?

    Скорее всего, большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет под знаком двух важных событий. Это визит президента на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где он отдал приказ начать вывод российских войск, и его заявления о готовности участвовать в выборах-2018.

    Также, по мнению политологов, представители региональных СМИ зададут много вопросов, касающихся социально-экономический жизни страны.

    14. Прозвучат ли на пресс-конференции экстравагантные или провокационные вопросы?

    Скорее всего да, тем более, что на мероприятие аккредитованы известные «возмутители спокойствия». Среди них — украинский журналист Роман Цымбалюк и телеведущая Ксения Собчак, которая не скрывает своих «президентских» амбиций и часто делает провокационные заявления, возможно, чтобы привлечь к себе внимание.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #пресс-конференция путина #выборы-2018
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