Что нужно знать о большой пресс-конференции Владимира Путина

Четырнадцать главных фактов о большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет в декабре 1017 года.

1. Когда состоится пресс-конференция Владимира Путина?

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в четверг, 14 декабря 2017 года.

2. Во сколько начало пресс-конференции Путина?

Начало пресс-конференции в 12.00 по московскому времени.

3. Где смотреть?

Мероприятие покажут в прямом эфире Первый канал, а также телеканалы «Россия-1» и «Россия-24».

4. Как быть, если нет телевизора?

Пресс-конференцию Владимира Путина можно будет «поймать» по радиоприемнику — она будет транслироваться радиостанциями «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

5. Можно ли смотреть и слушать пресс-конференцию Путина в Интернете?

Конечно, да. Все вышеперечисленные ресурсы будут транслировать пресс-конференцию президента на своих страницах в Интернете.

6. Как быть, если нужна помощь сурдопереводчика?

Пресс-конференцию в прямом эфире с сурдопереводом покажет «Общественное телевидение России» (ОТР), эта версия будет также доступна на сайте ОТР в Интернете.

7. Можно ли быстро узнать, что происходит на пресс-конференции?

Да, следить за выступлением президента можно будет по Twitter-трансляциям и текстовым трансляциям, которые будут вести ведущие российские и некоторые зарубежные СМИ. Текстовую онлайн-трансляция будет вести также Федеральное агентство новостей (ФАН).

8. Кто сможет задать вопрос Владимиру Путину?

Такая возможность будет предоставлена российским и иностранным журналистам, которые заблаговременно аккредитовались на мероприятие.

9. Можно ли еще успеть получить аккредитацию?

Нет, это невозможно, списки уже сформированы.

10. Сколько журналистов аккредитовано на пресс-конференцию?

В этом году на пресс-конференцию Путина попадет рекордное по сравнению с предыдущими годами число журналистов — 1640 человек. (Владимир Путин общается с прессой в этом формате с 2001 года). Большинство аккредитованных журналистов — представители российских региональных СМИ

11. Сколько времени продлится большая пресс-конференция?

Как показывает опыт предыдущих лет, президент РФ обычно общается с журналистами от 3,5 до 4,5 часов.

12. На сколько вопросов успеет ответить президент?

Судя по данным предыдущего года, когда на пресс-конференцию Путина было аккредитовано около 1,5 тысяч человек, вероятно, президент успеет выслушать около 50 журналистов и ответить более чем на 60 вопросов.

13. Какие темы будут обсуждаться на пресс-конференции?

Скорее всего, большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет под знаком двух важных событий. Это визит президента на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где он отдал приказ начать вывод российских войск, и его заявления о готовности участвовать в выборах-2018.

Также, по мнению политологов, представители региональных СМИ зададут много вопросов, касающихся социально-экономический жизни страны.

14. Прозвучат ли на пресс-конференции экстравагантные или провокационные вопросы?

Скорее всего да, тем более, что на мероприятие аккредитованы известные «возмутители спокойствия». Среди них — украинский журналист Роман Цымбалюк и телеведущая Ксения Собчак, которая не скрывает своих «президентских» амбиций и часто делает провокационные заявления, возможно, чтобы привлечь к себе внимание.