Алеппо, один из крупнейших и старейших замков в мире, готовится отпраздновать первую годовщину освобождения от банд боевиков, захвативших город. Мероприятия пока не начались, однако мирные жители уже гуляют в окрестностях цитадели, которая находится в сердце древнего города, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Алеппо..

Цитадель Алеппо является частью Старого города, который был зарегистрирован Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 1986 года как объект Всемирного наследия. Древняя крепость благодаря своему расположению постепенно обросла городом у подножия стен. Из-за своего удачного расположения Алеппо стал одним из богатейших и крупных городов в регионе.

Поэтому еще со времен крестовых походов за город велись жаркие бои. Не стало исключением и наше время. За время долгих боёв сирийская армия как несла потери, так и добивалась успеха. Однако окончательно выбить террористов из города удалось только при содействии ВКС РФ в декабре 2016 года.

И теперь, год спустя, сирийцы празднуют своё освобождение. Простые горожане благодарны России и сирийской армии за помощь в возвращении в мирную жизнь.