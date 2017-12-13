Сирия, 13 декабря. Курды застрелили одного из мирных жителей Турции. Возобновились столкновения между союзниками САА и ИГ1 к югу от Дамаска. Турецкие войска атаковали курдов на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наступать на юго-западе провинции Дамаск; противостоят «Ан-Нусре»*** на юге Алеппо.

«Исламское государство»1: отбило несколько зданий у союзников САА к югу от Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: сбила беспилотник САА в южной части Алеппо; заявляет о потерях САА к северо-востоку от Хамы.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: утверждает, что отбила нападение ИГ в районе «Ат-Танфа» на юго-востоке Хомса.

Курды: понесли потери в столкновениях с турецкими войсками в районе населенного пункта Кобани на севере провинции Алеппо; застрелили одного из мирных жителей Турции; лишились нескольких бойцов в результате взрыва мины в Ракке.

Провинция Дамаск

Террористы «Исламского государства» внезапно активизировали боевые действия к югу от Дамаска. Военный источник в сети Twitter (arbiko63) сообщает, что ИГИЛовцам удалось продвинуться в районе Ат-Тадамон и занять несколько зданий. Тем не менее проасадовские Национальные силы обороны****** (NDF) уже вступили в бой с радикалами и вернули практически все строения. Вероятно, боевики ИГ намеревались воспользоваться тем, что днем ранее часть отрядов NDF отправилась на фронт в район Западной Гуты.

Тем временем в юго-западной части региона вблизи города Мугр Аль-Мир Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести бои с террористами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. По данным Twitter-канала (IvanSidorenko1), военнослужащие САР продвигаются под прикрытием артиллерии и ракетных установок.

Провинция Алеппо

Оппозиционный источник, связанный с «Тахрир Аш-Шам», сообщает на своей странице в Twitter (spmsyrian) о том, что боевики антиправительственного альянса сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат правительственной армии на юге Алеппо. Также об этом сообщает Twitter-канал (N_Waters89).

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием авиации продолжает предпринимать попытки прорвать линию обороны исламистов в районе населенного пункта Саяла к западу от города Ханассер, передает военный источник в Twitter (IvanSidorenko1). О результатах противостояния пока не сообщалось.

В северной части провинции вспыхнули ожесточенные бои между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и силами Турции. Согласно информации подконтрольного YPG новостного агентства Rojava Defense Units, турецкие войска атаковали позиции курдов недалеко от населенного пункта Кобани. Несмотря на то, что нападение было отбито, курдские силы потеряли двух бойцов убитыми, и еще нескольких — ранеными. Кроме того, сообщается о незначительных потерях в военной технике. Об уроне, нанесенном турецкой стороне, никаких данных пока не поступало, однако известно, что в результате ответного обстрела со стороны YPG пострадал один из мирных граждан Турции. Напомним, Анкара считает, что отряды YPG непосредственно связаны с деятельностью Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной на территории Турецкой Республики.

Провинция Хомс

Подконтрольные вооруженной оппозиции источники в Twitter (QalaatAlMudiq) и (Hammurabi_News) сообщают о том, что антиправительственная группировка «Джейш Магавир Ат-Таура», поддерживаемая Соединенным Штатами Америки, отбила внезапное нападение террористов «Исламского государства» в районе своей военной базы «Ат-Танф» у сирийско-иорданской границы. Официальные СМИ пока не подтверждали данные сведения. Ранее некоторые активисты сообщали, что американские спецслужбы сами перебрасывали на юг Хомса остатки отрядов ИГИЛ1 из Дейр-эз-Зора. Кроме того, не раз поступали сообщения о тайном договоре между ИГ и Вашингтоном.

Провинция Даръа

Стало известно о том, что еще один из высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции был убит неизвестными боевиками в провинции Даръа. Махер Аль-Масри, который являлся командиром отряда боевиков антиправительственного формирования «Джейш Ат-Тувар», был убит сегодня утром в районе водохранилища в южной части административного центра провинции, на территориях, оккупированных исламистами. Как передает Twitter-канал (IvanSidorenko1), в его машине было заложено взрывное устройство. Местные активисты уверены, что к организации взрыва причастны террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». Напомним, анклав террористической организации располагается на границе с территорией Израиля и Иордании в юго-западной части региона.

Провинция Ракка

В центре города Ракка прогремел еще один взрыв. По информации Twitter-канала (SD_91_), несколько военнослужащих Отрядов народной самообороны (YPG) погибли и получили тяжелые ранения. Бомба разорвалась вблизи здания Национальной больницы. Ранее также сообщалось о мине, детонировавшей на окраине административного центра провинции. Таким образом, даже спустя два месяца после захвата Ракки курдами территории все еще не зачищены от мин и СВУ, оставленных ИГИЛовцами, что создает угрозу для возвращения эвакуированных жителей.

Провинция Хама

Интернет-порталы, подконтрольные вооруженной оппозиции, вновь распространяют дезинформирующие сведения о потерях сил САР к северо-востоку от Хамы. Боевики заявили, что в результате боестолкновений была убита группа иранских и сирийских военных, выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА). Однако правительственные СМИ не подтвердили данную информацию. Напомним, ранее сообщалось о том, что военнослужащим САА, напротив, удалось немного продвинуться в данном районе и занять несколько стратегических позиций.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)