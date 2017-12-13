Порошенко: Россия выигрывает в конфликтах Украины и Польши

Киев, 13 декабря. Россия является единственной стороной, которая выигрывает от польско-украинских конфликтов. Об этом в среду заявил президент Украины Петр Порошенко.

«В исторических конфликтах между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия. У нас есть абсолютно четкое понимание в Украине и Польше по этому поводу», — подчеркнул украинский политик в своем выступлении на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как объяснил Петр Порошенко, Киев и Варшава также планируют перезапустить работу двусторонней комиссии по взаимодействию в исторических вопросах.

Напомним, ранее народный депутат Верховной рады Олег Тягнибок заявил о том, что польская сторона якобы ведет себя крайне «дерзко», однако Украина все равно войдет в Европу «с Бандерой и Шухевичем».