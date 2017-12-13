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Порошенко: Россия выигрывает в конфликтах Украины и Польши
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    Порошенко: Россия выигрывает в конфликтах Украины и Польши

    21:45  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:47  13 Декабря 2017
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    Россия выигрывает от конфликтов Украины и Польши — Порошенко

    Киев, 13 декабря. Россия является единственной стороной, которая выигрывает от польско-украинских конфликтов. Об этом в среду заявил президент Украины Петр Порошенко.

    «В исторических конфликтах между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия. У нас есть абсолютно четкое понимание в Украине и Польше по этому поводу», — подчеркнул украинский политик в своем выступлении на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

    Как объяснил Петр Порошенко, Киев и Варшава также планируют перезапустить работу двусторонней комиссии по взаимодействию в исторических вопросах.

    Напомним, ранее народный депутат Верховной рады Олег Тягнибок заявил о том, что польская сторона якобы ведет себя крайне «дерзко», однако Украина все равно войдет в Европу «с Бандерой и Шухевичем».

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина #порошенко
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