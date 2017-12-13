Сирия: ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Дамаске

Дамаск, 13 декабря. Главари «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за нападение на квартал Аль-Тадамон в Дамаске.

Медиа-крыло террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подтвердило, что нападение на пригород Дамаска Аль-Тадамор совершили боевики «Халифата».

В среду утром группа вооруженных людей совершила нападение на юге Дамаска, захватив около десяти зданий. Сопротивление исламистам оказало народное ополчение Сирии. По предварительным данным погибло несколько сирийских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что после поражения в Сирии небольшие подразделения «Исламского государства» совершают единичные набеги на позиции САА и населенные пункты, отмечается, что в стране все еще остаются очаги сопротивления.

1 Организация запрещена на территории РФ.