Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ
Новости Сирии
Сирия: ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Дамаске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Дамаске

    18:21  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:21  13 Декабря 2017
    228

    Сирия: ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Дамаске

    Дамаск, 13 декабря. Главари «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за нападение на квартал Аль-Тадамон в Дамаске.

    Медиа-крыло террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подтвердило, что нападение на пригород Дамаска Аль-Тадамор совершили боевики «Халифата».

    В среду утром группа вооруженных людей совершила нападение на юге Дамаска, захватив около десяти зданий. Сопротивление исламистам оказало народное ополчение Сирии. По предварительным данным погибло несколько сирийских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что после поражения в Сирии небольшие подразделения «Исламского государства» совершают единичные набеги на позиции САА и населенные пункты, отмечается, что в стране все еще остаются очаги сопротивления.

    Сирия: ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Дамаске

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #дамаск #игил #саа
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть