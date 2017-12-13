Жители Крыма создадут штабы в поддержку Путина на выборах-2018

Севастополь, 13 декабря. Созданный в Крыму Народный штаб планирует активно поддерживать кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина, который собирается принять участие в выборах в 2018 году.

Для этого сторонники российского лидера намерены создать в Севастополе несколько штабов, где будут собираться подписи в пользу кандидата.

«Принято решение о разворачивании региональных штабов в муниципалитетах Севастополя. Штабы займутся обучением активистов для сбора подписей за кандидата в президенты В.В. Путина в случае его самовыдвижения», — сообщает Народный штаб.

Активисты также предлагают собирать предложения крымчан по развитию Севастополя. По их словам, главной задачей является обеспечение высокой явки на выборах.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года. Ранее Владимир Путин заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру, чтобы переизбраться на четвертый срок.