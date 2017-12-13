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Политика
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Жители Крыма создадут штабы в поддержку Путина на выборах-2018
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    Жители Крыма создадут штабы в поддержку Путина на выборах-2018

    20:00  13 Декабря 2017
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    Жители Крыма создадут штабы в поддержку Путина на выборах-2018

    Севастополь, 13 декабря. Созданный в Крыму Народный штаб планирует активно поддерживать кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина, который собирается принять участие в выборах в 2018 году.

    Для этого сторонники российского лидера намерены создать в Севастополе несколько штабов, где будут собираться подписи в пользу кандидата.

    «Принято решение о разворачивании региональных штабов в муниципалитетах Севастополя. Штабы займутся обучением активистов для сбора подписей за кандидата в президенты В.В. Путина в случае его самовыдвижения», — сообщает Народный штаб.

    Активисты также предлагают собирать предложения крымчан по развитию Севастополя. По их словам, главной задачей является обеспечение высокой явки на выборах.

    Напомним, что президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года. Ранее Владимир Путин заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру, чтобы переизбраться на четвертый срок.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #севастополь #штаб #поддержка #выборы-2018
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