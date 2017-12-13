Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ
Весь мир
Группа боевиков ИГ задержана в Египте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Группа боевиков ИГ задержана в Египте

    17:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:58  13 Декабря 2017
    87

    Группа боевиков ИГ задержана в Египте

    Аль-Минья, 13 декабря. Силы безопасности Египта арестовали группу боевиков по подозрению в создании ячейки «Исламского государства»1.

    Египетские СМИ сообщают со ссылкой на местные полицейские источники, что сотрудникам спецслужб удалось выявить и арестовать группу из шести человек в населенном пункте Аль-Минья.

    По данным оперативников мужчины пытались создать в городе ячейку террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) с последующей вербовкой новых членов бандформирования. Ячейка могла заниматься организацией прибытия боевиков, сбежавших из Ирака и Сирии, отмечает источник.

    Ранее сообщалось, что главари «Халифата» после поражения в Сирии и Ираке призвали боевиков переместиться в Ливию и страны Северной Африки. МИД Алжира заявил о возможной концентрации игиловцев в пустынных районах Сахары.

    Группа боевиков ИГ задержана в Египте

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #египет
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть