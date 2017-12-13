Группа боевиков ИГ задержана в Египте

Аль-Минья, 13 декабря. Силы безопасности Египта арестовали группу боевиков по подозрению в создании ячейки «Исламского государства»1.

Египетские СМИ сообщают со ссылкой на местные полицейские источники, что сотрудникам спецслужб удалось выявить и арестовать группу из шести человек в населенном пункте Аль-Минья.

По данным оперативников мужчины пытались создать в городе ячейку террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) с последующей вербовкой новых членов бандформирования. Ячейка могла заниматься организацией прибытия боевиков, сбежавших из Ирака и Сирии, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что главари «Халифата» после поражения в Сирии и Ираке призвали боевиков переместиться в Ливию и страны Северной Африки. МИД Алжира заявил о возможной концентрации игиловцев в пустынных районах Сахары.

1 Организация запрещена на территории РФ.