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    Главные новости 13 декабря

    19:00  13 Декабря 2017
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    Главные новости 13 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 13 декабря.

    Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал сообщения о массовом дезертирстве в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В украинской армии не понимают, за что воюют — Захарченко.

    Китай подал иск в Лондонский суд против Украины, обвинив Киев в невыполнении своих обязательств. Причиной стала крупная задолженность Украины перед КНР. Китай подал иск против Украины в Лондонский суд.

    Украинские власти всерьез задумались о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. О прекращении железнодорожного сообщения с Россией заговорили на Украине.

    В конгрессе США предложили запретить продажу американских ракет правительству Грузии. Конгресс США может запретить продажу американских ракет Грузии.

    Обозреватель немецкого таблоида Die Welt полагает, что автомобиль российского концерна «АвтоВАЗ» Lada Vesta неплохо выглядит в соотношении цена и качество. Немецкая пресса оценила российскую Lada Vesta.

    Звезды телепроекта «Дом-2» Мария Политова найдена мертвой в Щелковском районе Московской области, сообщили источники Федерального агентства новостей. Пропавшая звезда «Дома-2» найдена мертвой в Подмосковье.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность относительно ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра контроля и координации (СЦКК). Украина и лично Порошенко делают все, чтобы СЦКК прекратил свое существование — Лавров.

    Автор: Алексей Громов
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