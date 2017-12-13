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ВСУ обстреляли детский сад в Горловке из артиллерии 152-го калибра
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    ВСУ обстреляли детский сад в Горловке из артиллерии 152-го калибра

    18:14  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  13 Декабря 2017
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    ВСУ обстреляли детский сад в Горловке из артиллерии 152-го калибра

    Донецк, 13 декабря. Украинские силовики минувшей ночью обстреляли Горловку из артиллерии калибром 152 миллиметра, передают корреспонденты Федерального агентства новостей из Донецкой народной республики.

    Ночью с 12 на 13 декабря украинские военные вновь обстреляли Горловку с применением крупнокалиберной артиллерии. Корреспондентам ФАН удалось побывать на месте событий, где они пообщались с местными жителями и запечатлели разрушения.

    ВСУ обстреляли детский сад в Горловке из артиллерии 152-го калибра

    В результате обстрела ВСУ повреждения получили несколько жилых домов, а также детский сад №134. К счастью, жертв и пострадавших нет. По словам военных ДНР, огонь велся со стороны населенного пункта Семигорье — с позиций 128-й бригады ВСУ. Киевские силовики задействовали 152-мм самоходные гаубицы «Акация». 

    «Ночью из-за артобстрела произошло разрушение нашего дошкольного учреждения, были выбиты более 30 окон… Это случилось в половину второго ночи», — рассказала заведующая дошкольным образовательным учреждением №134 Светлана Сович. 

    Также по словам Светланы, вместе с начальником управления образования администрации Горлови Мариной Яношевной они уже с рассветом прибыли на место обстрела. Через час им подвезли пленку, чтобы затянуть выбитые окна.

    9 Фото.
    9 Фотографий

    «К концу дня нам обещают стекло и к концу недели мы застеклимся», — с оптимизмом заявила она. 

    Также прямым попаданием 152-миллиметрового снаряда был серьезно поврежден жилой многоэтажный дом. Как сообщил местный житель, над домом пролетел один снаряд, второй же попал в шестой этаж многоэтажки.

    Автор: Андрей Тюнников
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    #днр #всу #обстрел #артиллерия #горловка #акация
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