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«Титаник» и «Крепкий орешек» стали национальным достоянием США
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    «Титаник» и «Крепкий орешек» стали национальным достоянием США

    18:02  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:02  13 Декабря 2017
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    «Титаник» и «Крепкий орешек» стали национальным достоянием США

    Лос-Анджелес, 13 декабря. Еще 25 картин попали в национальный реестр кинофильмов США. Так, достоянием страны в этом году стали «Крепкий орешек», «Титаник», «Супермен» 1978 года.

    Кроме того, в список включили фильмы «Только у ангелов есть крылья», «Туз в рукаве», «Балбесы», «Спартак», а также мультфильм «Дамбо» 1941 года, передает «ФедералПресс».

    Самым «молодым» достоянием кинематографа США стала лента «Помни» британского режиссера Кристофера Нолана. Фильм был выпущен в мировой прокат в 2000 году.

    «Титаник» и «Крепкий орешек» стали национальным достоянием США

    Отметим, что в национальный реестр кинофильмов США попадают картины, важные в культурном, историческом и эстетическом плане. Все ленты должны быть сняты не менее 10 лет назад.

    Ежегодно в реестр попадает 25 фильмов. В данный момент в списке их уже 200, отмечает «Свободная пресса». Самый старый фильм в списке — «Ньюаркский атлет», а самый новый — «13 озер».

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #кино #нолан #титаник #крепкий орешек
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