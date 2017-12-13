«Титаник» и «Крепкий орешек» стали национальным достоянием США

Лос-Анджелес, 13 декабря. Еще 25 картин попали в национальный реестр кинофильмов США. Так, достоянием страны в этом году стали «Крепкий орешек», «Титаник», «Супермен» 1978 года.

Кроме того, в список включили фильмы «Только у ангелов есть крылья», «Туз в рукаве», «Балбесы», «Спартак», а также мультфильм «Дамбо» 1941 года, передает «ФедералПресс».

Самым «молодым» достоянием кинематографа США стала лента «Помни» британского режиссера Кристофера Нолана. Фильм был выпущен в мировой прокат в 2000 году.

Отметим, что в национальный реестр кинофильмов США попадают картины, важные в культурном, историческом и эстетическом плане. Все ленты должны быть сняты не менее 10 лет назад.

Ежегодно в реестр попадает 25 фильмов. В данный момент в списке их уже 200, отмечает «Свободная пресса». Самый старый фильм в списке — «Ньюаркский атлет», а самый новый — «13 озер».