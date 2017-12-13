Шойгу и Колокольцев подписали соглашение о взаимодействии Минобороны и МВД

Москва, 13 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МВД Владимир Колокольцев подписали межведомственное Соглашение о сотрудничестве в вопросах обеспечения правопорядка.

Глава Минобороны РФ отметил, что сотрудничество между ведомствами будет способствовать выявлению и пресечению незаконных действий в местах расположения воинских частей.

«Считаю, что реализация Соглашения между нашими министерствами повысит эффективность профилактики, выявления и пресечения преступлений и правонарушений в местах дислокации воинских частей», — сказал Шойгу.

В свою очередь глава МВД РФ отметил, что между органами внутренних дел и военной полицией установлены тесные рабочие контакты, а подписание соглашения о взаимодействии станет важным шагом для укрепления этого сотрудничества.

Он также добавил, что военная полиция вместе с сотрудниками МВД уже неоднократно обеспечивали безопасность при проведении массовых культурно-спортивных мероприятий на объектах Вооруженных сил РФ в ходе международных форумов, Армейских игр и военных парадов, передает «АиФ».