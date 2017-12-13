Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ
Политика
Шойгу и Колокольцев подписали соглашение о взаимодействии Минобороны и МВД
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу и Колокольцев подписали соглашение о взаимодействии Минобороны и МВД

    17:47  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:47  13 Декабря 2017
    143

    Шойгу и Колокольцев подписали соглашение о взаимодействии Минобороны и МВД

    Москва, 13 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МВД Владимир Колокольцев подписали межведомственное Соглашение о сотрудничестве в вопросах обеспечения правопорядка.

    Глава Минобороны РФ отметил, что сотрудничество между ведомствами будет способствовать выявлению и пресечению незаконных действий в местах расположения воинских частей.

    «Считаю, что реализация Соглашения между нашими министерствами повысит эффективность профилактики, выявления и пресечения преступлений и правонарушений в местах дислокации воинских частей», — сказал Шойгу.

    В свою очередь глава МВД РФ отметил, что между органами внутренних дел и военной полицией установлены тесные рабочие контакты, а подписание соглашения о взаимодействии станет важным шагом для укрепления этого сотрудничества.

    Он также добавил, что военная полиция вместе с сотрудниками МВД уже неоднократно обеспечивали безопасность при проведении массовых культурно-спортивных мероприятий на объектах Вооруженных сил РФ в ходе международных форумов, Армейских игр и военных парадов, передает «АиФ».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #минобороны рф #шойгу #мвд рф #колокольцев
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть