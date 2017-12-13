«Ганс, раскрывай кошелек»: в России ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»

Москва, 13 декабря. США могут задействовать военное командование в Европе при обсуждении газопровода «Северный поток – 2», заявила исполняющий обязанности спецпосланника Госдепартамента по вопросам энергетики Сью Саарньо. В России считают, что заявление Вашингтона можно рассматривать как энергетический шантаж, и называют его «сказкой».

Спецпосланник Госдпепартамента США Сью Саарньо заявила, что США поддерживают тех, кто выступает против «Северного потока-2», поскольку проект «не способствует диверсификации поставок энергоносителей и диверсификации маршрутов», а для стран Европы «опасно зависеть на почти 75% от поставок из одного источника».

Россияне отреагировали на заявление США, отметив, что главной целью Вашингтона является лоббирование собственных интересов. Речь идет о продаже американских энергоресурсов странам Европы по значительно завышенным ценам.

«Покупать будете у США. За сколько скажут, за столько и купите, а то запугают до страшного испуга», — написал Серега У.

Другие считают, что на действия США нужно ответить контрмерами.

«А нам надо противодействовать им в продвижении их сжиженного газа!» — уверен Анатолий Сорокин.

Для многих россиян кажется удивительным, что кто-то из европейских стран может всерьез воспринимать заявления Вашингтона, когда речь идет об энергоснабжении ЕС.

«США наплевать на Европу, им свой сланцевый газ куда-то сбывать надо. Все разговоры об энергобезопасности — сказки про белого бычка, удивительно, что находятся недальновидные политики, которые в это верят», — написала Светлана Федорова.

Несмотря на риторику Белого дома, многим европейским странам выгоден «Северный поток-2», в особенности, ФРГ.

«Для вас будет сюрпризом , но и Германии выгоден «Северный поток-2», так что, Ганс, раскрывай кошелек», — напомнил Спектр.