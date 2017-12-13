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Политика
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«Ганс, раскрывай кошелек»: в России ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»
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    «Ганс, раскрывай кошелек»: в России ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»

    19:32  13 Декабря 2017  /обновлено: 19:32  13 Декабря 2017
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    «Сказки про белого бычка»: россияне ответили на угрозы США по Северному потоку– 2»

    Москва, 13 декабря. США могут задействовать военное командование в Европе при обсуждении газопровода «Северный поток – 2», заявила исполняющий обязанности спецпосланника Госдепартамента по вопросам энергетики Сью Саарньо. В России считают, что заявление Вашингтона можно рассматривать как энергетический шантаж, и называют его «сказкой».

    Спецпосланник Госдпепартамента США Сью Саарньо заявила, что США поддерживают тех, кто выступает против «Северного потока-2», поскольку проект «не способствует диверсификации поставок энергоносителей и диверсификации маршрутов», а для стран Европы «опасно зависеть на почти 75% от поставок из одного источника».

    «Сказки про белого бычка»: россияне ответили на угрозы США по Северному потоку– 2»

    Россияне отреагировали на заявление США, отметив, что главной целью Вашингтона является лоббирование собственных интересов. Речь идет о продаже американских энергоресурсов странам Европы по значительно завышенным ценам. 

    «Покупать будете у США. За сколько скажут, за столько и купите, а то запугают до страшного испуга», — написал Серега У. 

    Другие считают, что на действия США нужно ответить контрмерами.

    «А нам надо противодействовать им в продвижении их сжиженного газа!» — уверен Анатолий Сорокин. 

    Для многих россиян кажется удивительным, что кто-то из европейских стран может всерьез воспринимать заявления Вашингтона, когда речь идет об энергоснабжении ЕС. 

    «США наплевать на Европу, им свой сланцевый газ куда-то сбывать надо. Все разговоры об энергобезопасности — сказки про белого бычка, удивительно, что находятся недальновидные политики, которые в это верят», — написала Светлана Федорова. 

    «Сказки про белого бычка»: россияне ответили на угрозы США по Северному потоку– 2»

    Несмотря на риторику Белого дома, многим европейским странам выгоден «Северный поток-2», в особенности, ФРГ.

    «Для вас будет сюрпризом , но и Германии выгоден «Северный поток-2»,  так что, Ганс, раскрывай кошелек», — напомнил Спектр.

    «Северный поток-2» — это деньги немецких компаний, а уж за это вы любую страну удавите», — отметила Жанна.

    Автор: Ирина Селезнева
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