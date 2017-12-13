Жириновский: Каждая победа россиян на ОИ-2018 будет звучать, как оплеуха

Москва, 13 декабря. Запрет Международного олимпийского комитета лишь стимулировал российских спортсменов на борьбу, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Игры в Пхёнчхане теперь не воспринимаются как обычная Олимпиада, теперь это персональный вызов для каждого спортсмена.

«Это будет Олимпиада, на которой каждая победа русского атлета будет звучать как оплеуха всем нашим оппонентам. Потому что нападки только стимулируют нас побеждать — во что бы то ни стало, будят настоящий русский характер», — пишет политик в Telegram.

Жириновский уверен, что подобный механизм мотивации действует и в случае с санкциями, после введения которых в России началось активное импортозамещение.

Напомним, что ранее МОК запретил российским спортсменам представлять свою страну на Олимпийских играх в связи с обвинениями в допинге. Все они будут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом и только в статусе «Олимпиец из России».