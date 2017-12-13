Захарова отреагировала на попытки США присвоить победу в Сирии

Москва, 13 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о победе Вашингтона над террористами в Сирии.

Захарова отреагировала на попытки США присвоить себе победу над боевиками в Сирии.

«Эти заявления (Трампа. — Прим. ФАН) бесконечны в своей нелогичности, безосновательности и изменчивости», — констатировала дипломат.

Она обратила внимание, что заявления официальных представителей Вашингтона «бесконечно меняются вплоть до наоборот».

«Вопрос только один, — заметила представитель внешнеполитического ведомства России, — это заявляется для какой-то своей политической активности, чтобы привлечь к себе избирателей, или это официальная позиция США?»

Ранее Захарова отметила, что в Сирии ликвидировал очаг террористической угрозы.