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Захарова отреагировала на попытки США присвоить победу в Сирии
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    Захарова отреагировала на попытки США присвоить победу в Сирии

    17:52  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:52  13 Декабря 2017
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    Захарова отреагировала на попытки США присвоить победу в Сирии

    Москва, 13 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о победе Вашингтона над террористами в Сирии.

    Захарова отреагировала на попытки США присвоить себе победу над боевиками в Сирии.

    «Эти заявления (Трампа. — Прим. ФАН) бесконечны в своей нелогичности, безосновательности и изменчивости», — констатировала дипломат.

    Захарова отреагировала на попытки США присвоить победу в Сирии

    Она обратила внимание, что заявления официальных представителей Вашингтона «бесконечно меняются вплоть до наоборот».

    «Вопрос только один, — заметила представитель внешнеполитического ведомства России, — это заявляется для какой-то своей политической активности, чтобы привлечь к себе избирателей, или это официальная позиция США?»

    Ранее Захарова отметила, что в Сирии ликвидировал очаг террористической угрозы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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