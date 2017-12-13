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Политика
Палестина оспорит в ООН решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
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    Палестина оспорит в ООН решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

    17:45  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:45  13 Декабря 2017
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    Палестина оспорит в ООН решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

    Анкара, 13 декабря. Палестина планирует стать полноправным членом Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил в среду лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

    Он вновь раскритиковал действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля. По словам Аббаса, решение Вашингтона противоречит нормам международного права.

    «Мы приступим к процедуре отмены этого решения, обратимся в ООН с целью его отмены и признания Палестины полноправным членом ООН. США нарушили условие объективности и беспристрастности, и поэтому они больше не могут быть стороной процесса урегулирования», — подчеркнул палестинский политик.

    Как сообщало издание «Дни.ру», президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что решение главы США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля может негативно повлиять на обстановку на Ближнем Востоке.

    Автор: Алексей Громов
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    #оон #палестина
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