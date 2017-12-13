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Строители соединили пролеты Крымского моста с фарватерной аркой
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    Строители соединили пролеты Крымского моста с фарватерной аркой

    17:43  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:43  13 Декабря 2017
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    Строители соединили пролеты Крымского моста с фарватерной аркой

    Симферополь, 13 декабря. Строители Крымского моста завершили сборку полетов автодорожной части на втором морском участке объекта, сообщает пресс-служба информационного центра проекта, посвященного строительству моста, соединяющего Крым и материковую Россию.

    Отмечается, что второй морской участок строительства располагается между островом Тузла и фарватером.

    «Первыми к арке подошли пролеты, по которым в будущем будет идти движение из Крыма в Тамань», — говорится в сообщении.

    Ожидается, что в течение суток надвижка пролетов, по которым будет идти движение автомобилей, полностью завершится.

    Сейчас на объекте четыре строительных участка, протяженность каждого из них превышает 6 км. На трех линиях уже стоят пролеты. По плану соединение двух берегов завершится уже в конце 2017 года. Этот 19-километровый мост станет самым длинным в РФ.

    Ранее сообщалось, что в Крыму ответили на заявление Луценко о расследовании строительства моста. По словам крымского вице-премьера Дмитрия Полонского, в данный момент Луценко не может разобраться с ситуацией на Украине. 

    Автор: Алексей Громов
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    #строительство #крымский мост
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