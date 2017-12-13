Видеодайджест новостей, вечер 13 декабря 2017 года

Руководство Китая заявило о намерении продолжать сотрудничество с Москвой для окончательного урегулирования ситуации в Сирии.

В результате тяжелых боев город очень сильно пострадал. Разрушения в результате атак колоссальны — многие здания стали грудами битых кирпичей и строительного мусора. Специальный корреспондент ФАН проехался по разрушенному городу и запечатлел северные районы Ракки.

По его словам, все это может привести к тому, что Центр прекратит своей существование.

«Украинская сторона, лично президент Украины Порошенко делает все, чтобы поставить российских офицеров в невыносимые условия», — сказал Лавров.

Кот по кличке Мерлин стал звездой Интернета

Кот по кличке Мерлин стал звездой Интернета благодаря своей необычной внешности. Его нахмуренная мордочка уже привлекла более 45 тысяч подписчиков в Instagram.

Этот котик может стать настоящим тотемным животным для всех, кто постоянно злится и недоволен собственной жизнью. Котоманы со всей планеты буквально влюбились в эти пронзительные голубые глаза и кустистые нахмуренные брови.

«Суровая» внешность не должна обманывать: под ней, можно не сомневаться, скрывается по-настоящему доброе сердце.