МИД Китая напомнил США, кто победил террористов в Сирии
МИД Китая дал понять
президенту США Дональду Трампу
, что в Сирии победила Москва, а не Вашингтон. Через несколько часов после заявления Трампа о победе над террористами в САР и Ираке, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан
сообщил, что в Пекине положительно оценивают вклад российской стороны в победу над «Халифатом».
Руководство Китая заявило о намерении продолжать сотрудничество с Москвой для окончательного урегулирования ситуации в Сирии.
Сирийская Ракка превратилась в груду битых кирпичей и строительного мусора «благодаря» усилиям коалиции
Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в сирийской Ракке
. В октябре город был «освобожден» силами коалиции во главе с США от боевиков «Исламского государства»1
(запрещенная в России группировка — прим. ред.).
В результате тяжелых боев город очень сильно пострадал. Разрушения в результате атак колоссальны — многие здания стали грудами битых кирпичей и строительного мусора. Специальный корреспондент ФАН проехался по разрушенному городу и запечатлел северные районы Ракки.
Сергей Лавров заявил о недопустимых действиях руководства Украины в отношении СЦКК
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность
относительно ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра контроля и координации. По словам главы внешнеполитического ведомства, официальный Киев всячески старается саботировать работу этого института.
«Украинская сторона, лично президент Украины Порошенко делает все, чтобы поставить российских офицеров в невыносимые условия», — сказал Лавров.
По его словам, все это может привести к тому, что Центр прекратит своей существование.
Кот по кличке Мерлин стал звездой Интернета
Кот по кличке Мерлин стал звездой Интернета
благодаря своей необычной внешности. Его нахмуренная мордочка уже привлекла более 45 тысяч подписчиков в Instagram.
Этот котик может стать настоящим тотемным животным для всех, кто постоянно злится и недоволен собственной жизнью. Котоманы со всей планеты буквально влюбились в эти пронзительные голубые глаза и кустистые нахмуренные брови.
«Суровая» внешность не должна обманывать: под ней, можно не сомневаться, скрывается по-настоящему доброе сердце.
1 Организация запрещена на территории РФ.