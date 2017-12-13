ВКС РФ в Ставрополе провели ночные ракетные стрельбы

Ставрополь, 13 декабря. Летчики ВКС РФ в Южном военном округе провели тренировку по ночным ракетно-бомбовым ударам.

Департамент информации военного ведомства России сообщил, что экипажи штурмовиков Су-25СМ в Ставропольском крае отработали уничтожение боевых порядков условного противника в ночное время суток. Летно-тактические задания выполнялись на специализированном авиационном полигоне.

В штабе Южного военного округа пояснили, что летчики совершили порядка 30 учебно-боевых вылетов. В ходе тренировки пилоты ВКС РФ произвели около 200 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным мишеням, имитирующим технику условного противника.

Отмечается, что экипажи отработали элементы воздушного боя на высоте около 4000 метров при скорости до 800 километров в час.

Пилотаж выполнялся в составах боевых пар с применением таких фигур, как «бочки», петля «Нестерова», «горки» с большими углами наклона и боевые развороты.