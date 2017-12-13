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Россия
ВКС РФ в Ставрополе провели ночные ракетные стрельбы
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    ВКС РФ в Ставрополе провели ночные ракетные стрельбы

    17:31  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:32  13 Декабря 2017
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    ВКС РФ в Ставрополе провели ночные ракетные стрельбы

    Ставрополь, 13 декабря. Летчики ВКС РФ  в Южном военном округе провели тренировку по ночным ракетно-бомбовым ударам.

    Департамент информации военного ведомства России сообщил, что экипажи штурмовиков Су-25СМ в Ставропольском крае отработали уничтожение боевых порядков условного противника в ночное время суток. Летно-тактические задания выполнялись на специализированном авиационном полигоне.

    В штабе Южного военного округа пояснили, что летчики совершили порядка 30 учебно-боевых вылетов. В ходе тренировки пилоты ВКС РФ произвели около 200 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным мишеням, имитирующим технику условного противника.

    Отмечается, что экипажи отработали элементы воздушного боя на высоте около 4000 метров при скорости до 800 километров в час.

    Пилотаж выполнялся в составах боевых пар с применением таких фигур, как «бочки», петля «Нестерова», «горки» с большими углами наклона и боевые развороты.

    ВКС РФ в Ставрополе провели ночные ракетные стрельбы

    Автор: Алексей Громов
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