Дуда рассчитывает решать споры Варшавы и Киева в «духе соседства»

Киев, 13 декабря. Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает на то, что Варшава и Киев смогут урегулировать свои разногласия. Об этом политик заявил на совместном брифинге с главой Украины Петром Порошенко.

«У нас было много вопросов, в том числе сложных. Но я верю, что нам удастся решить их в духе соседства и доброго сотрудничества между нашими странами, и в первую очередь — нашими народами», — призвал польский политик.

По словам Дуды, украинская и польская стороны должны «стремиться к правде» в контексте истории. Поэтому он рассчитывает на возобновление проведения эксгумации тел поляков на территории Украины.

Напомним, ранее новый председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что Варшава должна выстраивать отношения с Киевом, используя в качестве основы «историческую правду».