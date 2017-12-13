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Политика
Дуда рассчитывает решать споры Варшавы и Киева в «духе соседства»
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    Дуда рассчитывает решать споры Варшавы и Киева в «духе соседства»

    17:24  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:26  13 Декабря 2017
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    Дуда рассчитывает решать споры Варшавы и Киева в «духе соседства»

    Киев, 13 декабря. Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает на то, что Варшава и Киев смогут урегулировать свои разногласия. Об этом политик заявил на совместном брифинге с главой Украины Петром Порошенко.

    «У нас было много вопросов, в том числе сложных. Но я верю, что нам удастся решить их в духе соседства и доброго сотрудничества между нашими странами, и в первую очередь — нашими народами», — призвал польский политик.

    По словам Дуды, украинская и польская стороны должны «стремиться к правде» в контексте истории. Поэтому он рассчитывает на возобновление проведения эксгумации тел поляков на территории Украины.

    Напомним, ранее новый председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что Варшава должна выстраивать отношения с Киевом, используя в качестве основы «историческую правду».

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина
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