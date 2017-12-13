Жалко самих украинцев: в Совфеде отреагировали на инициативу Киева об отмене поездов в Россию

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отреагировал на заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который рассказал о возможной отмене железнодорожного сообщения между Киевом и РФ. Свое мнение парламентарий озвучил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

«Что касается этой истории, жалко прежде всего самих украинцев. Это люди, которых я считаю нашими братьями, и для нас они продолжают быть братьями. Это же вы [Василий Вакаров, украинский политолог] воюете с Россией, мы с Украиной не воюем», — сказал Климов.

Также парламентарий раскритиковал действующую украинскую власть, которая всерьез рассматривает подобные предложения.

«Не надо забывать, что карнавал марионеток на Украине продолжается. Там каждый министр говорит все, что взбредет ему в голову. Правительство занимается решением вопросов не для украинцев. Если они сами принимают решение дать команду своим войскам стрелять по украинцам, которые находятся в Донбассе — чего мы еще от них ждем?» — задал риторический вопрос член Совфеда.

Любопытно, что проукраинский политолог Василий Вакаров признался, что сам часто ездит в Россию именно на железнодорожном транспорте.

Напомним, вопросом отмены поездов между Россией и Украиной сейчас занимается оператор сети железных дорог «Украинские железные дороги».