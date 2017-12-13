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Жалко самих украинцев: в Совфеде отреагировали на инициативу Киева об отмене поездов в Россию
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    Жалко самих украинцев: в Совфеде отреагировали на инициативу Киева об отмене поездов в Россию

    17:26  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:26  13 Декабря 2017
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    Жалко самих украинцев: в Софведе отреагировали на предложение Киева отменить поезда в РФ

    Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отреагировал на заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который рассказал о возможной отмене железнодорожного сообщения между Киевом и РФ. Свое мнение парламентарий озвучил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

    «Что касается этой истории, жалко прежде всего самих украинцев. Это люди, которых я считаю нашими братьями, и для нас они продолжают быть братьями. Это же вы [Василий Вакаров, украинский политолог] воюете с Россией, мы с Украиной не воюем», — сказал Климов.

    Также парламентарий раскритиковал действующую украинскую власть, которая всерьез рассматривает подобные предложения.

    «Не надо забывать, что карнавал марионеток на Украине продолжается. Там каждый министр говорит все, что взбредет ему в голову. Правительство занимается решением вопросов не для украинцев. Если они сами принимают решение дать команду своим войскам стрелять по украинцам, которые находятся в Донбассе — чего мы еще от них ждем?» — задал риторический вопрос член Совфеда.

    Любопытно, что проукраинский политолог Василий Вакаров признался, что сам часто ездит в Россию именно на железнодорожном транспорте.

    Напомним, вопросом отмены поездов между Россией и Украиной сейчас занимается оператор сети железных дорог «Украинские железные дороги».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #политика #транспорт
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