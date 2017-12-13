США оказались в плену «санкционной мании» — Рябков

Москва, 13 декабря. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что США отвечают санкциями на любой поворот в мировой политике и, таким образом, оказались в плену санкционной мании. По его словам, Россия не боится санкций и научилась с ними жить.

«Санкций мы не боимся, мы научились жить в условиях санкций», — сказал замглавы МИД РФ, комментируя планы США ввести новые санкции против РФ.

Как отметил Рябков, складывается впечатление, что США «оказываются в плену собственной санкционной мании, то есть на любую проблему, на любой поворот в международной обстановке ответ один — санкции и новые санкции».

Замглавы МИД указал на то, что санкционная политика совершенно бесплодна, Россия будет противостоять ей, поскольку это затрагивает интересы многих членов международного сообщества.

«Мы напоминаем американским любителям санкций, что эти санкции никогда не достигают искомого результата», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты сохраняют свою позицию в отношении санкций против России.