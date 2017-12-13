«Сирия — позор международного сообщества»: Запад сокрушается, что не смог сместить Асада и разорвать САР

В связи с недавним окончательным уничтожением «Исламского государства»1 в Сирии (группировка запрещена в РФ) мировая пресса продолжает подводить итоги конфликта, который уже переходит от этапа вооруженного противостояния в фазу непосредственного политического урегулирования. Многие проамериканские СМИ все же вынужденно признают, что именно Россия сыграла во всем этом ключевую роль, однако большинство из них тут же одергивает себя, стараясь увести внимания читателя от миротворческих и военных успехов РФ.

Так, например, швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung в статье под названием «Сирия — это позор для международного сообщества» вновь вспоминает о неких «военных преступлениях» «злодея»-Асада, которые в свое время были выдуманы Западом для того, чтобы оправдать незаконное вторжение сил коалиции во главе с США на территорию арабской республики. Автор публикации при этом напоминает о том, что российская сторона 11 раз использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН, якобы препятствуя расследованию этих самых придуманных преступлений официального Дамаска. В публикации, тем не менее, конечно, умалчивается, что такое решение было связанно с абсолютно дилетантской работой совместной комиссии ОЗХО-ООН, которая исследовала происшествие с применением химического оружия в Хан Шейхуне, при этом даже не проведя элементарного анализа почвы.

Как заявил Борис Долгов, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), чем бы ни «кормили» читателя, скрываясь за провокационным заголовком, правда здесь может быть только одна. Она заключается в следующем: Запад всего лишь сокрушается, что ему не удалось «освободить» Сирию от «тирании» Башара Асада и разорвать страну на куски в угоду собственным геополитическим интересам.

«Этот тезис, выдвинутый западными агентствами, скорее всего, подразумевает под собой то, что сирийский конфликт продолжался достаточно долго — с 2011-го года, и, собственно, он еще по-прежнему не завершен. Это воспринимается многими журналистами, политологами и истеблишментом как неспособность международного сообщества решить данный кризис. Но здесь надо подчеркнуть, что конфликт в САР является рукотворным, подобно ливийскому кризису, который, в свою очередь, был «решен» Западом относительно быстро. Силы Каддафи и его союзники сопротивлялись открытой военной интервенции НАТО на протяжении восьми месяцев. В результате Каффади был свергнут, государственность Ливии была полностью разрушена, сейчас в стране гуманитарный кризис, развивается радикальный исламизм, там идут бесконечные вооруженные столкновения между центрами силы в борьбе за власть. Именно это на Западе и называется решением кризиса», — подчеркнул эксперт.

Сирию же «спасти» не удалось, хотя для нее Соединенные Штаты и их союзники готовили ту же программу. Согласно мнению нашего собеседника, именно поэтому западная пресса и заклеймила международное сообщество позором — ведь арабская республика в отличие от Ливии якобы так и осталась в руках «жестокого диктатора».

«Такой же сценарий планировался и для Сирии. Однако международное сообщество не смогло разрешить этот кризис, ведь для авторов данного заголовка под этим понималось смещение действующего руководства во главе с Башаром Асадом. Когда сирийский конфликт начинался, Запад, страны Персидского залива и Турция поддерживали все группировки, в том числе радикально-исламистские, которые выступали против правительства САР, с тем чтобы убрать неудобное для них руководство. Тем не менее им это не удалось», — отметил собеседник ФАН.

Таким образом, данная формулировка фактически является подменой понятий. СМИ ставят в вину международному сообществу то, что оно не смогло избавить сирийцев от тирании, однако в действительности ситуация выглядела совершенно иначе: западная коалиция во главе с США совершила военное вторжение на территорию САР, стремясь свергнуть неугодное правительство и разбить страну на зоны влияния в угоду собственным геополитическим интересам.

«Теперь западные политологи, журналисты и представители истеблишмента объявляют Сирию международным позором. Такая постановка совершенно очевидна: это простое переворачивание ситуации с ног на голову, подтасовка фактов», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.