Донбасс сегодня: в ДНР и ЛНР вернулась война, артиллерия ВСУ ударила по детсаду, ОБСЕ молчит

Донбасс, 13 декабря. ДНР и ЛНР под огнем крупнокалиберной артиллерии. ОБСЕ четыре дня молчит и не едет в прифронтовой Докучаевск. Украинские СМИ обвинили ВС ДНР в обстреле Горловки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В Донбасс вернулась война

Тяжелая артиллерия ВСУ устроила республикам Донбасса поистине адский вечер и ночь. По территории 25 населенных пунктов ДНР и ЛНР киевские силовики выпустили более 1900 боеприпасов различного типа и калибра. Огонь велся из артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм, из минометов 120 и 82 мм, танков, зенитных установок и вооружений боевых машин.

Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 51 раз. Результатом обстрелов городов и поселков республик Донбасса стали многочисленные разрушения частных жилых домов, объектов инфраструктуры и хозяйственных построек.

Докучаевск на линии огня. ОБСЕ молчит

Результатом продолжительного обстрела Докучаевска со стороны подразделений 28-й бригады ВСУ стали разрушения 30 объектов инфраструктуры, частных домовладений и ранение двух мирных жителей.

В связи с этим военное командование ДНР в очередной раз обратило внимание международных наблюдателей ОБСЕ на факты грубого нарушения украинской стороной мирных договоренностей. Более того, как сообщают дончане, в последние четыре дня, на протяжении которых обстрелы Докучаевска не прекращаются, патрули миссии ни разу не приехали на места обстрелов и не зафиксировали результаты действий киевских силовиков.

Первомайск под огнем артиллерии

Впервые с 2015 года массированному обстрелу подвергся город Первомайск, находящийся на территории ЛНР. Под огнем артиллерии ВСУ оказалась практически вся территория города. 16 домов получили значительные повреждения. Перебиты линии электропередач и газопроводы в разных районах города. Более 15% населения остались без света — это около 1300 семей.

ВСУ доукомплектовывают наемниками

Катастрофический некомплект в передовых частях ВСУ фиксируют разведчики ЛНР. В связи с этим киевское командование силовой операции откомандировало в зону так называемой АТО 60 грузинских наемников в возрасте от 25 до 40 лет. Подразделения наемников прибыли для усиления ВСУ в районе города Константиновка.

Далее наемники были направлены в район села Крымское для усиления 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а часть — на позиции 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в поселок Луганское, сообщает оперативное командование ЛНР.

Горловка содрогнулась от обстрела

Три дома и детский сад №134 Горловки частично разрушены в результате обстрела со стороны позиций ВСУ. При этом украинские СМИ, как по команде, вспомнили «сказки» 2014-2015 годов и обвинили военнослужащих ДНР в обстреле своего же города.

Ситуацию прояснили донецкие военные, которые в беседе с корреспондентом ФАН сообщили, что огонь по городу велся с позиций 128-й отдельной горно-пехотной и 54-й бригад ВСУ, дислоцированных в районе Дзержинска и в прилегающих к Горловке населенных пунктах.

Более того, при обстреле Горловки и поселка Гольмовский украинские силовики «зацепили» и недавно «освобожденные» ими поселки Гладосово и Травневое, в которых сейчас дислоцируются подразделения украинской армии. Отметим, штаб АТО и украинские СМИ этот обстрел также осветили в выгодном для себя свете.

ВС ДНР бьют на подавление

Несмотря на приверженность республик Донбасса минским соглашениям, ВС ДНР все-таки были вынуждены дать отпор украинским силовикам, чтобы прекратить преступные обстрелы прифронтового города.

В ответ на агрессию со стороны ВСУ передовые подразделения ВС ДНР, которые обороняют Горловку, вынуждены были работать в ответ, подавляя огневую активность противника. При этом, как подтверждает оперативное командование ДНР, вооруженные силы республики не применяли запрещенные минскими соглашениями системы вооружения.

В результате боя с применением стрелкового оружия военными ДНР были уничтожены двое украинских военнослужащих из первого батальона 54-й бригады ВСУ.