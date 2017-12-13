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Политика
Доказательств нарушения Россией договора РСМД не существует — Захарова
Политика
Доказательств нарушения Россией договора РСМД не существует — Захарова
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    Доказательств нарушения Россией договора РСМД не существует — Захарова

    17:12  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:12  13 Декабря 2017
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    Доказательств нарушения Россией договора РСМД не существует — Захарова

    Москва, 13 декабря. Вашингтон не может подкрепить доказательствами обвинения в адрес России о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), потому что их не существует, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова прокомментировала обвинения США в адрес России о якобы нарушении договора РСМД.

    «Никаких доказательств обвинений американцы не предъявляют,  их в принципе нет, — заметила дипломат. — Отмахиваются от российских озабоченностей».

    Доказательств нарушения Россией договора РСМД не существует — Захарова

    При этом она обратила внимание на нарушения со стороны самих США.

    «В Румынии стоят американские пусковые установки, что способны запускать «Томагавк» (американская крылатая ракета. — Прим. ФАН ), (США) планируют разместить их и в Польше», — привела она примеры.  

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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