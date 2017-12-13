Доказательств нарушения Россией договора РСМД не существует — Захарова
Москва, 13 декабря. Вашингтон не может подкрепить доказательствами обвинения в адрес России о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), потому что их не существует, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Захарова прокомментировала обвинения США в адрес России о якобы нарушении договора РСМД.
«Никаких доказательств обвинений американцы не предъявляют, их в принципе нет, — заметила дипломат. — Отмахиваются от российских озабоченностей».
При этом она обратила внимание на нарушения со стороны самих США.
«В Румынии стоят американские пусковые установки, что способны запускать «Томагавк» (американская крылатая ракета. — Прим. ФАН ), (США) планируют разместить их и в Польше», — привела она примеры.