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Новости Сирии
Ирак опроверг заявление об объединении войск с курдами SDF в Сирии
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    Ирак опроверг заявление об объединении войск с курдами SDF в Сирии

    17:14  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:14  13 Декабря 2017
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    Ирак опроверг заявление об объединении войск с курдами SDF в Сирии

    Багдад, 13 декабря. Командование правительственных войск Ирака опровергло информацию о создании совместного координационного центра с курдским ополчением в Сирии.

    Бригадный генерал Йехия Расул сообщил, что заявление курдского альянса «Сирийские демократические силы» о создании совместного координационного центра не соответствует действительности. Генерал подчеркнул, что на самом деле произошла встреча военнослужащих обеих сторон на пограничной сирийско-иракской территории.

    Это было сделано для того, чтобы заявить о присутствии иракских войск в данном районе и избежать случайного огня со стороны курдского ополчения. «Это вполне нормальная практика», отметил генерал Расул.

    Ранее SDF сообщили о создании единого координационного центра для препятствования проникновению боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) через сирийско-иракскую границу.

    Ирак опроверг заявление об объединении войск с курдами SDF в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #ирак
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