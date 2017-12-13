Ирак опроверг заявление об объединении войск с курдами SDF в Сирии

Багдад, 13 декабря. Командование правительственных войск Ирака опровергло информацию о создании совместного координационного центра с курдским ополчением в Сирии.

Бригадный генерал Йехия Расул сообщил, что заявление курдского альянса «Сирийские демократические силы» о создании совместного координационного центра не соответствует действительности. Генерал подчеркнул, что на самом деле произошла встреча военнослужащих обеих сторон на пограничной сирийско-иракской территории.

Это было сделано для того, чтобы заявить о присутствии иракских войск в данном районе и избежать случайного огня со стороны курдского ополчения. «Это вполне нормальная практика», отметил генерал Расул.

Ранее SDF сообщили о создании единого координационного центра для препятствования проникновению боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) через сирийско-иракскую границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.