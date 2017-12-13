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Общество
«Путин — наш кормилец»: украинцы рассказали об истинном отношении к президенту России
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    «Путин — наш кормилец»: украинцы рассказали об истинном отношении к президенту России

    17:31  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:31  13 Декабря 2017
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    «Путин — наш кормилец»: украинцы рассказали об истинном отношении к президенту России

    Киев, 13 декабря. Киев пытается создать негативный образ президента РФ Владимира Путина в глазах украинцев, однако у жителей Украины уже давно сформировалось свое мнение российском лидере. Об истинном отношении к Владимиру Путину рассказала украинская журналистка Ирина Гаврилова.

    Журналистка рассказала о беседе с таксистом из села под Винницей, который заявил, что жители отдаленных сел Винницкой области считают Владимира Путина «своим кормильцем».

    «Он говорит мне: «знаете, я сам из винницкого села. Если у нас в селе кому-то сказать, что Путин-агрессор, то такого человека немедленно порвут на куски. Он наш кормилец. Всем селом ездим работать в РФ, привозим деньги (1000 у.е. по его словам) кормим семьи. Без Путина и России все село вымерло бы», — написала Гаврилова на своей странице в Facebook.

     

    Многие украинцы поддержали мнение таксиста. В комментариях к публикации Гавриловой жители Украины высказали аналогичное мнение по отношению к президенту России Владимиру Путину.

    «И кто скажет, что он не прав», — отмечает Vitaliya van Dorp-Bochkaryova.

    «Это правда», — соглашается Marina Keller.

    «Путин — наш кормилец»: украинцы рассказали об истинном отношении к президенту России

    «Таксисты в любой стране — особая каста, все знают и понимают», — добавляет Olga Zakova.

    «Путин — наш кормилец»: украинцы рассказали об истинном отношении к президенту России

    «Россия спасает украинскую экономику, а Климкин сказал,что Украина спасает польскую экономику. Сказал как отчеканил. С таким мужественным лицом не врут. Просто круговорот спасателей», — отмечает Наталья Яковлева.

    «Путин — наш кормилец»: украинцы рассказали об истинном отношении к президенту России

    «Еще ни один таксист не сказал, что он за майдан был», — пишет Юлия Кондра.

    «Путин — наш кормилец»: украинцы рассказали об истинном отношении к президенту РоссииСтоит отметить, что власти Украины предпочитают не обращать внимания на мнение своего народа, продолжая осуществлять политику, направленную на разрыв отношений с Россией. Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

    Министр уточнил, что на данный момент между Россией и Украиной курсирует один российский поезд Москва — Кишинев и несколько украинских пассажирских поездов. При этом решение о прекращении железнодорожного сообщения может также затронуть грузовые перевозки.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #винница #украинцы
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