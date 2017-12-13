Палестина выдвинула Израилю ультиматум из-за ситуации с Иерусалимом

Стамбул, 13 декабря. Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выдвинул ультиматум властям Израиля из-за конфликта вокруг статуса Иерусалима.

Аббас подчеркнул, что Палестина откажется от всех договоров с Израилем, если ситуация вокруг статуса Иерусалима не изменится.

«Между нами и Израилем подписаны соглашения в Осло, но если ситуация не изменится, мы откажемся от этих соглашений», — сказал Аббас на чрезвычайном саммите стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле

Кроме того, глава Палестины призвал участников саммит ОИС принять решительные меры в этом вопросе, а также ввести экономические и политические меры против Израиля, а также отказаться от израильских товаров.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля. По его словам, решение о статусе Иерусалима было для него «долгожданным».